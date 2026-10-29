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„Oamenii s-au săturat!”: Şoc şi furie în Spania, în prima zi de doliu naţional după catastrofa feroviară soldată cu 74 de morţi

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accident tren spania profimedia
Foto: Profimedia
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Din articol
„Oamenii s-au săturat!” Opoziţia cere răspunsuri

Furia a început joi să cuprindă Spania, aflată încă sub şoc, în prima zi a doliului naţional de 72 de ore, după coliziunea devastatoare dintre două trenuri care a provocat, cu o zi înainte, moartea a cel puţin 74 de persoane, fiind a doua catastrofă feroviară în mai puţin de un an, relatează AFP, citată de News.ro.

Cu o lună înainte de alegerile parlamentare, cea mai gravă tragedie din reţeaua feroviară spaniolă din ultimii 13 ani a readus în discuţie joi problemele legate de întreţinerea infrastructurii şi siguranţa pasagerilor. Ministrul transporturilor a vorbit despre o „eroare” umană şi „circumstanţe inexplicabile” care au dus la producerea accidentului petrecut la 150 km sud de Madrid.

În Toledo, marele oraş din regiunea Castilia-La Mancha (centru), Manuel San Emeterio a venit să afle veşti despre fratele său de 54 de ani, Pepe, care se deplasa de la Madrid la Sevilla în interes de serviciu. A aflat de accident printr-o alertă trimisă de ceasul inteligent al fratelui său. De atunci, trăieşte fără veşti, în „incertitudine”, „ceea ce este cel mai rău”, a mărturisit el pentru AFP, agăţându-se totuşi de „speranţa” de a-l regăsi în viaţă.

„Voi rămâne aici până când fratele meu va apărea”, insistă el, după ce a furnizat o probă de ADN Gărzii Civile pentru a facilita operaţiunile de identificare.

Accidentul feroviar a avut loc miercuri dimineaţă în localitatea Urda, din regiunea Castilia-La Mancha, când un tren al companiei naţionale Renfe a lovit din spate, pe aceeaşi linie, un tren al operatorului privat Iryo, care fusese forţat să oprească în urma unei defecţiuni informatice a sistemului de semnalizare.

În total, aproximativ 550 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri în momentul impactului.

„Oamenii s-au săturat!”

„Majoritatea oamenilor s-au săturat, pentru că este al doilea accident în nouă luni!”, se plânge Marcos Ibañez, în vârstă de 28 de ani, intervievat de AFP la Toledo, explicând că nu mai călătoreşte cu trenul de mare viteză „de mult timp” din teamă de un accident.

„Pur şi simplu nu ar fi trebuit să se întâmple asta!”, se revoltă Carlos Leon Fernandes, un pensionar de 65 de ani.

Dintre cele 74 de persoane decedate, conform ultimului bilanţ comunicat de Ministerul Transporturilor, 52 de cadavre au fost deja transferate la morga din Toledo, a cărei capacitate obişnuită de 30 de locuri a fost depăşită cu mult. Astfel, a fost necesară amenajarea unei morgi provizorii pe un teren viran, chiar lângă morga principală, a constatat un jurnalist al AFP, cu corturi şi camere frigorifice roşii destinate păstrării cadavrelor până la identificarea lor de către cei 25 de medici legişti mobilizaţi, potrivit autorităţilor locale.

La aproximativ 60 de kilometri distanţă, echipele de salvare îşi continuă operaţiunile delicate în grămada de fier vechi lăsată în urma coliziunii, care a aruncat două vagoane ale trenului Iryo de pe terasament.

La faţa locului, la fel ca în restul Spaniei, s-a ţinut un minut de reculegere la ora 11:00 GMT (13:00, ora României).

Opoziţia cere răspunsuri

Sub presiune, cu o lună înainte alegeri, prim-ministrul Pedro Sánchez a cerut „clarificarea” cauzelor care au stat la originea accidentului, asigurând că autorităţile lucrează „zi şi noapte” în cadrul unui dispozitiv pus în funcţiune pentru a oferi un „răspuns rapid, urgent şi eficient”.

La rândul său, regele Felipe al VI-lea a solicitat adoptarea unor „măsuri” pentru a evita o nouă catastrofă în viitor, la încheierea unei vizite la spitalul din Toledo, unde sunt îngrijiţi răniţii.

Printre victimele decedate se numără, în special, Fátima Báñez, fost ministru al muncii şi al securităţii sociale în cadrul guvernului conservator al lui Mariano Rajoy între 2011 şi 2018, potrivit Partidului Popular (PP, dreapta), din care făcea parte.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe din Paris a indicat că Franţa nu are încă veşti despre „mai mulţi” dintre cetăţenii săi.

Ancheta îşi urmează cursul, dar guvernul socialistului Pedro Sánchez se confruntă deja cu critici din partea opoziţiei privind gestionarea reţelei feroviare de mare viteză, a doua ca mărime din lume, după cea a Chinei.

„Nu putem continua aşa”, a spus liderul Partidului Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cerând „răspunsuri” cu exact o lună înainte de alegerile parlamentare.

Menţinută în ciuda tragediei de miercuri, o grevă de 24 de ore a principalului sindicat al mecanicilor de tren a avut loc joi pentru a solicita personal suplimentar şi deblocarea acordurilor privind siguranţa feroviară, la mai puţin de un an de la accidentul de la Adamuz, care a făcut 46 de morţi pe 18 ianuarie şi a zguduit deja profund Spania.

În 2013, deraierea unui tren a provocat 80 de morţi în apropiere de Santiago de Compostela (nord-vest).

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Editor : Liviu Cojan

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