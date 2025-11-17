Live TV

#OameniiDIGI au plantat 5.200 de puieți la cea de-a doua ediție „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”

Vineri, 14 noiembrie, Grupul DIGI a revenit în comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu, localitatea unde anul trecut a început povestea verde „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”. Acțiunea, desfășurată și de această dată în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow, a mobilizat peste 100 de angajați, care au lucrat pe parcursul întregii zile pentru a reda vitalitate unei suprafețe de teren degradat. Eforturile lor s-au materializat în plantarea a 5.200 de vlăstari din specii silvice autohtone, cu scopul de a stimula regenerarea naturală a zonei și de a sprijini biodiversitatea locală.

În spiritul devizei campaniei - “Rădăcini puternice, crescute cu grijă și responsabilitate” - 110 #oameniDIGI din diferite departamente ale Grupului și-au concentrat energia și timpul pentru a amenaja un hectar de pământ neproductiv într-o viitoare pădure menită să refacă stabilitatea solului în anii următori. Cele 5.200 de exemplare de frasin, ulm, vișin turcesc și salcâm care vor prinde viață sunt o dovadă că faptele bune se cultivă cu atenție, răbdare și motivație.

Printre cei care au spus un “da” hotărât la cea de-a doua ediție s-au numărat și voci ale trustului media: Dan Filoti și George Dobre (Digi Sport), Beatrice Ghiciov și Nono Semen (Digi FM), Ionuț Bodonea, Liza Sabău și Cuc Horațiu Adrian sau Cucu (PRO FM). Obișnuiți cu dinamica emisiunilor de la radio și TV, au sosit cu disponibilitatea de a se implica, convinși că responsabilitatea față de un mâine sustenabil pornește de la gesturi individuale și asumate. Iar prezența lor alături de a celorlalți voluntari confirmă că proiecte de acest fel capătă substanță și forță atunci când sunt susținute de oameni animați de aceleași valori.

Liza Sabău & Cucu
Liza Sabău și Cucu

A fost o zi superbă, petrecută cu folos în Codrii Vlăsiei, locul care a devenit de vineri, <<dealul veseliei>>. În ciuda vremii mohorâte, s-a legat o conexiune perfectă între colegi, cum numai la DIGI se întâmplă. Cu natură, entuziasm, voie bună și mobilizare. Cu mult suflet și cu gândul că, în viitor, vom respira aer curat și datorită puietului mângâiat înainte de a fi așezat în pământ.”, ne-a împărtășit Dan Filoti, în timp ce colegul de platou, George Dobre, a adăugat: “M-am bucurat să particip la un astfel de eveniment. Și da, este un eveniment ca atât de multe persoane să se unească pentru o cauză nobilă. Nu am făcut decât să acordăm naturii respectul cuvenit. Natura care ne oferă totul și nu ne cere decât să avem grijă de ea!”.

Dan Filoti & George Dobre
Dan Filoti & George Dobre

Deși frigul ne-a însoțit toată ziua și am plecat acasă cu 5 centimetri mai înaltă din pricina stratului de noroi de pe cizme, sunt încântată că am reușit să plantez o mulțime de copaci. Și mândră că fac parte dintr-un colectiv atât de implicat, harnic și dornic să se dedice programelor cu impact pozitiv asupra mediului care ne înconjoară.”, a declarat și Beatrice Ghiciov. Iar coechipierul său de activitate, Nono Semen a completat: ”Când vine vorba despre plantare sunt un mare susținător al ideii și voi fi mereu dispus să răspund afirmativ ca voluntar. Cu toții știm cât de multe păduri a pierdut România. Niciodată nu va fi prea mult, prea des sau prea devreme să dăm o mână de ajutor. De aceea, am primit cu deschidere invitația de a mă alătura acestei acțiuni, prin care 5.200 de puieți au fost sădiți într-o regiune supusă unei deșertificări agresive. Gândul că acolo, cândva, niște arbori vor face din nou umbră, vor asigura aer proaspăt și vor fi habitat pentru fauna specifică, e suficient ca să ne motiveze. A fost o zi pe deplin reușită, iar la final, rămâne sentimentul plăcut că am lăsat ceva bun în urmă.”

Nono Semen & Beatrice Ghiciov
Nono Semen și Beatrice Ghiciov

“Chiar dacă a fost o zi cu ceață, s-a simțit ca o zi cu soare. De ce? Pentru că îți aduce o stare de bine când faci ceva concret pentru mediu. Mama m-a învățat să respect mamele, în special pe mama-natură. Așa că am zis hai să mai compensăm pentru toate știrile care ne spun că s-a mai tăiat o pădure sau s-a mai sacrificat un parc și să venim să plantăm niște puieți, aici, în județul Giurgiu. În plus, am bifat un workout forță de 2 ore și 900 de calorii arse.”, a mărturisit Ionuț Bodonea.

Încadrată în componenta de CSR a Grupului, #DigiBenefit - care promovează voluntariatul și atitudinea civică - inițiativa își propune să contribuie la extinderea suprafețelor împădurite și la revigorarea zonelor vulnerabile, predispuse deteriorării și eroziunii. Sesiunile de plantare înseamnă pași concreți pe care comunitățile îi pot face împreună pentru protejarea mediului, conservarea spațiilor verzi și consolidarea unor ecosisteme pregătite să răspundă provocărilor climatice.

„Pentru noi, fiecare copac plantat reprezintă un angajament de durată. Ne bucură energia cu care #oameniiDIGI s-au implicat pentru a readuce la viață un teren în curs de degradare. O pădure tânără are nevoie de timp, multă grijă și consecvență, iar noi vom continua să ocrotim dezvoltarea ei în următorii ani, pentru ca efortul de astăzi să devină un ecosistem sănătos și stabil. Astfel de colaborări arată ce poate realiza o comunitate atunci când pune sustenabilitatea și responsabilitatea în centrul valorilor sale.”, a transmis Andrei Coșuleanu, Președintele Asociației Act for Tomorrow.

Acțiunea face parte dintr-un parteneriat pe termen lung între Asociația Act for Tomorrow și Primăria Comunei Vânătorii Mici, care a pus la dispoziție terenul necesar. Pe această bază, echipa Act For Tomorrow va monitoriza, timp de cinci ani, evoluția fiecărui arbore și va executa periodic lucrări de completare și întreținere, astfel încât să ajungă la maturitate pentru a-și îndeplini rolul de menținere a echilibrului natural. 

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi online, radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi Online.

Despre Act For Tomorrow 
 
Act For Tomorrow este o organizație nonguvernamentală înființată în octombrie 2018, a cărei misiune este promovarea unei culturi a responsabilității civice și sociale în rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să își îmbunătățească calitatea vieții într-un mod sustenabil, fără a periclita resursele generațiilor viitoare. Asociația implementează programe și proiecte de educație ecologică, colectare și reciclare, voluntariat, protejarea apelor, împăduriri, dezvoltare comunitară.

