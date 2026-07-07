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Exclusiv Oana Gheorghiu califică drept „excesivă” acțiunea DIICOT în dosarul azilelor din Bihor: „Acei oameni nu erau într-un pericol iminent”

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Imagini din timpul perchezițiilor de la rețeaua azilelor ilegale din Bihor. Foto: DIICOT
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Oana Gheorghiu este de părere că acțiunea DIICOT în dosarul azilelor ilegale din Bihor a fost „excesivă”. Vicepremierul interimar a afirmat, într-un interviu acordat Digi24, că a aflat din presă despre rețeaua de azile ilegale coordonate de Viorel Pașca. „Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent. Deci nu cred că era necesară această acest gen de acțiune în forță acum”, a afirmat Gheorghiu la emisiunea „În fața ta”, care poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 14.00, pe Digi 24.

Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DIICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul Guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent. Deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Probabil că la un moment dat, organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel”, a spus Oana Gheorghiu

Totodată, vicepremierul consideră că statul trebuie să facă tot ce poate pentru a ajuta astfel de asociații să intre în legalitate.

„Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar ar fi fost cea mai bună soluție”, a afirmat ea.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunțat marţi că 125 de persoane dintre cele relocate din azilele ilegale din Bihor sunt femei şi 268 bărbaţi. Doar 171 dintre beneficiari au acte de identitate, dar unele erau expirate. Se fac demersuri pentru a stabili identitatea şi vârsta tuturor persoanelor care se aflau în azile, dar pentru 19 persoane nu există date privind vârsta, iar 11 nu au CNP.

Digi24 a reușit să vorbească cu unul dintre beneficiarii care a stat în casele lui Viorel Pașca. Este unul dintre cei 400 de oameni care locuiau în azilul ilegal. A ajuns la spitalul din Oradea, unde a fost operat. Acum autoritățile îi caută un loc unde să își ducă viața mai departe. În interviul acordat în exclusivitate jurnalistului Bogdan Băcilă, acesta spune ca a fost și bine, a fost și rău, dar că nu s-ar mai întoarce acolo.

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Editor : A.M.G.

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