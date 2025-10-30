Live TV

Exclusiv Oana Gheorghiu explică ce se va întâmpla cu spitalul și cu Asociația Dăruiește Viață, în urma plecării sale

oana gheorghiu 2
Foto: Oana Gheorghiu Facebook

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, la Digi24, și ce are de gând să facă în timpul ocupării fotoliului de la Palatul Victoria cu Asociația Dăruiește Viață și cu spitalul construit la Marie Curie.

„Asociația Dăruiește Viață are o echipă solidă, este o echipă care știe ce are de făcut. Carmen Uscat a rămas acolo și ea. La fel ca mine, de-a lungul timpului, a învățat foarte multe. Colegele și colegii noștri sunt pregătiți să ducă proiectul mai departe”, a spus Oana Gheorghiu.

„Absolut nimic nu se schimbă și vreau să profit de ocazie să le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la acest spital, care ne-au dat bani și încredere să construim și vreau să-i rog să rămână alături de Dăruiește Viață, pentru că acolo lucrurile se întâmplă exact așa cum s-au întâmplat ca și până acum”.

„Eu am plecat temporar. Sper să mă întorc și să continuăm să schimbăm lucrurile, cel puțin în zona de sănătate.”

 

 

