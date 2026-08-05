Oana Gheorghiu: Peste un sfert dintre primăriile din țară nu s-au înscris pe Ghiseul.ro, deși este o obligație legală

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu afirmă că, peste un sfert din primăriile din ţară nu sunt înrolate, în prezent, în platforma Ghiseul.ro, deşi toate au obligaţia să facă acest lucru până în 25 august. „Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării şi sunt nevoiţi să meargă fizic la primărie”, arată Gheorghiu.

„Până la data de 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro. Până în prezent, peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit această obligaţie legală, respectiv 919 din 3.187. Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării şi sunt nevoiţi să meargă fizic la primărie”, a arătat Oana Gheorghiu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ea a explicat că înrolarea tuturor primăriilor în platforma Ghiseul.ro este esenţială, pentru ca fiecare cetăţean, indiferent unde locuieşte (în ţară sau în străinătate), să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu şi fără drumuri inutile la primărie.

”În consecinţă, le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziţie 20 de zile pentru ca instituţia pe care o conduc să se înroleze în sistem. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepţii”, a menţionat Gheorghiu.

Vicepremierul interimar a subliniat că figitalizarea aduce eficienţă, transparenţă şi încredere în instituţiile publice, adăugând că România are nevoie urgentă de reforma administrativă şi reducerea numărului de primării.

Editor : Liviu Cojan