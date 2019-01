Oana Gianina Bulai este noua șefă a CA al SALROM

Noul președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării – SALROM este Oana Gianina Bulai, consilier de stat pe educație și sănătate în aparatul de lucru al premierului Viorica Dăncilă, potrivit unui comunicat de presă.

Oana Gianina Bulai este licențiată în Administrație Publică și deține un master în „Psihologie politică și leadership în administrație". Are peste 20 de ani de experiență politică și peste 10 ani în administrația publică ocupand functiile de consilier local al municipiului Roman, consilier județean, consilier al Președintelui Consiliului Județean Neamț și administrator public al județului.

Înainte de a intra în administrația publică, Oana Gianina Bulai a condus mai multe companii în mediul privat.

„Exploatarea și comercializarea sării geme și exploatarea, prelucrarea și comercializarea produselor de sare gemă sunt cele două linii de bază ale business-ului societății. În condițiile unui program ambițios de investiții, societatea își va reduce costurile de producție, își va menține cota de piață internă și, mai mult, va crește exporturile. SALROM are toate reperele să fie lider regional în comercializarea sării, iar eu îmi doresc acest lucru”, a spus noul președinte al CA SALROM.

SALROM este o societate aflată în coordonarea Ministerului Economiei, cu 51% din capital, celălalt acționar fiind Fondul Proprietatea (49%). Societatea are monopol pe concesiunea zăcămintelor de sare din România și a înregistrat în 2017 un profit net de 74,29 milioane lei, de 2,5 ori mai mare decât în anul anterior. Cifra de afaceri netă în același an a fost de 371,49 milioane lei, iar producția totală de sare obținută a fost de 2,34 milioane de tone (plus 12% față de cantitatea extrasă în 2016), iar cea de calcar, de 1,27 milioane de tone (plus 16% față de cantitatea extrasă în 2016).

Etichete:

,

,