Oana Lungescu, despre retragerea unor trupe SUA din Româna: „Securitatea României nu stă în câteva sute de soldați"

Oana Lungescu
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, a vorbit, în direct la Digi24, despre retragerea unor trupe americane de pe teritoriul României. Din punctul de vedere al fostului oficial, mișcarea anunțată de către Donald Trump nu are o valență signifiantă pentru securitatea țării noastre în cadrul Alianței. 

Fostul purtător de cuvânt, întrebat de către jurnalistul Digi24, despre retragerea unor trupe americane a declarat că România se bucură de prezența militarilor mai multor țări aliate pe teritoriul național.

Este o realitate că avem aliați care au soldați pe teritoriul național. Chiar în aceste zile are loc un exercițiu extrem de important.  Avem, de asemenea, poliția aeriană, condusă acum de Germania. Este vorba despre prezența permanentă a trupelor aliate. Nu este vorba despre faptul că România este abandonată sau lăsată de o parte. Comandantul NATO poate transfera acum trupe pe flancul estic, dacă acest lucru este necesar”, a comentat Lungescu. 

Întrebată despre vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, în România, Lungescu a punctat că vizita acestuia nu este legată de anunțul lui Donald Trump privind retragerea unor militari din România, ci este una planificată de foarte mult timp. Cu toate acestea, prezența acestuia în țara noastră transmite un semnal important pentru aliați și parteneri. 

Este vorba despre o vizită planificată de multă vreme, forumul NATO pentru Industrie era prevăzut să aibă loc să aibă loc în România.  O platformă extraordinară pentru România. Arată cooperarea dintre NATO și UE. Este evident că este și o ocazie a secretarului să transmită că România este o țară sigură în cadrul Alianței și împreună se asigură siguranța României”, a punctat aceasta. 

Despre poziția Congresului american care a criticat decizia lui Donald Trump, Lungescu punctează că dezbaterea despre Ocean este un subiect care trebuie urmărit, mai ales în contextul trebuie de urmărit dacă SUA vor retrage trupe și din alte țări aliate, iar siguranța României nu stă în „câteva sute de soldați americani”. 

mâne de văzut, este importantă poziția congresmenilor, rămâne de văzut dacă vor avea loc retrageri și din alte țări aliate. Totuși, trebuie să punctăm, apărarea României nu stă în câteva sute de soldați americani.” 

