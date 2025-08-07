Live TV

Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației a vizitat spitalul de copii din Kiev, bombardat de ruși în urmă cu un an

Data publicării:
toiu
Oana Țoiu, prima vizită oficială în Ucraina. Sursa foto: Facebook/Oana Țoiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuţii cu oficiali ucraineni de rang înalt.

De asemenea, urmează să ajungă şi la Cernăuţi, unde se va întâlni cu membri ai comunităţii de etnici români.

"Astăzi încep prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022. Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina. Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie - nu doar pentru că este corect, ci şi pentru că este în interesul nostru naţional să oprim agresiunea rusă. În aceste zile voi avea discuţii cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun pentru România şi Ucraina, iar la final voi vizita Cernăuţiul, acolo unde mă voi întâlni cu importanta comunitate de etnici români", scrie Oana Ţoiu, joi, pe Facebook.

Programul a început cu o vizită la spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost bombardat "în mod deliberat şi brutal de forţele ruse", precizează ministrul român.

"A fost o crimă de război şocantă, care ne-a arătat încă o dată faţa barbară a regimului de la Kremlin. Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte ce sentimente puternice mi-au provocat aceste atacuri. Văzându-i pe aceşti copii nevinovaţi - unii dintre ei aflaţi sub tratament pentru afecţiuni grave - ţintiţi de bombele ruşilor, mi s-a confirmat, încă o dată, că lupta ucrainenilor este mai mult decât justificată. Mă bucur să văd că spitalul a fost refăcut şi continuă să funcţioneze, pentru că aceşti copii au nevoie de îngrijire", scrie Oana Ţoiu.

Ea a vizitat şi Şcoala Supereroilor, care funcţionează în cadrul Institutului Naţional al Cancerului. Oana Ţoiu s-a declarat profund mişcată de hotărârea acestor copii de a-şi continua studiile în timp ce urmează tratamente dificile.

"Fundaţia Primei Doamne Olena Zelenska, cu sprijinul partenerilor internaţionali, depune eforturi cu mult suflet pentru a aduce o rază de lumină în vieţile acestor copii. Mi-am exprimat întreaga admiraţie pentru aceşti 'Supereroi' care ne învaţă să nu renunţăm niciodată. Vizitele de astăzi mi-au arătat, o dată în plus, pentru ce luptă ucrainenii: pentru a îi apăra pe aceşti copii vulnerabili, pentru viitorul lor, dar şi al nostru. România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt şi victoriile noastre", menţionează Oana Ţoiu.

