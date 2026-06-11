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Oana Țoiu a vorbit cu șeful diplomației de la Kiev: „Vecinii şi partenerii strategici construiesc relaţii mai puternice prin dialog”

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oana toiu - Andrii Sibiha
Oana Țoiu (stânga) și șeful diplomației de la Kiev (dreapta). Foto: X/ Oana Țoiu

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a avut o discuţie cu omologul din Ucraina, Andrii Sibiha, ea afirmând că a primit asigurarea deplină a angajamentului Ucrainei de a depune toate eforturile necesare pentru gestionarea comună a riscurilor transfrontaliere generate de agresiunea rusă. 

„Vecinii şi partenerii strategici construiesc relaţii mai puternice prin dialog deschis şi acţiuni coordonate de prevenţie pentru a gestiona situaţiile de criză. Am avut o conversaţie necesară cu Andrii Sibiha, ca urmare a discuţiilor dintre miniştrii apărării şi a contactelor prezidenţiale. Am convenit că mandatul suprem şi imperativ al fiecărui stat este protejarea vieţii şi siguranţei propriilor cetăţeni”, spune Oana Ţoiu, pe platforma X.

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Oana Ţoiu arată că a reiterat condamnarea de către România a războiului ilegal de agresiune purtat de Rusia şi angajamentul nostru comun pentru atingerea unui armistiţiu şi a unei păci durabile.

„De asemenea, am exprimat preocupările noastre cu privire la efectele devastatoare pe care războiul le are asupra comunităţilor vizate din Ucraina şi la efectele sale de propagare în regiunile învecinate. Am primit din partea omologului meu asigurarea deplină a angajamentului Ucrainei de a depune toate eforturile necesare pentru gestionarea comună a riscurilor transfrontaliere generate de agresiunea rusă”, a subliniat ministrul interimar de Externe.

Ţoiu menţionează că au discutat despre importanţa îmbunătăţirii mecanismelor de avertizare timpurie şi de conştientizare a situaţiei operative, precum şi despre responsabilitatea noastră comună de a menţine Marea Neagră sigură şi de a proteja infrastructura strategică, coridoarele umanitare şi rutele navigabile.

„Vom continua să colaborăm atât în format bilateral, cât şi în cadrul formatelor internaţionale, pentru a construi un viitor sigur şi realizabil”, a afirmat ministrul.

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Editor : A.M.G.

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