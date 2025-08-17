Live TV

Oana Ţoiu, despre includerea României în programul Visa Waiver: Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni

Data publicării:
visa waiver
Foto: Profimedia

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi „suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”.

„În această perioadă, extrem de important pentru noi este şi programul Visa Waiver. Avem acolo de reconstruit câteva punţi, suntem, însă, într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aş spune”, a declarat ministrul, duminică, la TVR Info, citată de Agerpres.

Şefa diplomaţiei române a evitat să spună când ar putea românii să scape de vizele pentru America, arătând că doreşte să anunţe progresul atunci când el va fi finalizat.

„România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul de Visa Waiver şi nu vorbim doar de interesul României în asta. Programul Visa Waiver generează şi o creştere a turismului, ceea ce înseamnă şi un interes pentru Statele Unite ale Americii. (...) Instituţional ce facem acum este că lucrăm în special la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, al Ministerului Afacerilor Externe şi al Ambasadei şi sigur că este foarte important acest lucru şi pe agenda preşedintelui. Însă au fost făcute de-a lungul timpului în aceşti ani de zile multe declaraţii optimiste faţă de programul Visa Waiver. Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat. Se lucrează pe toate palierele, dar din nou, daţi-mi voie să anunţăm progresul odată ce el este finalizat, pentru că România a auzit de multe ori la televizor că intrăm în Visa Waiver de la oficiali”, a spus Oana Ţoiu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
profimedia-1011858694
5
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
BUCURESTI - MIHAI BRAVU SANTIER TERMOFICARE - PMB - 5 SEP 2024
Jumătate din București a rămas fără apă caldă, după o avarie majoră...
profimedia-1029959073
Emmanuel Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere...
nicusor dan
„Ia uite ce v-a cules mami”. Nicușor Dan s-a filmat cu familia la...
Ultimele știri
Artefact medieval rar, vechi de peste 1.000 de ani, descoperit în Marea Britanie. A fost găsit de o studentă la prima sa săpătură
Proteste anticorupție în Serbia: Aleksandar Vucic îi numește pe manifestanți „teroriști” și promite un „răspuns puternic”
Trei oameni au murit şi nouă au fost răniți, după un atac armat într-un bar din New York
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1028188321 (1)
Oana Țoiu: România susține varianta negocierilor bazate pe încetarea focului în Ucraina
Oana Toiu
Prima reacție de la București după summitul din Alaska. Mesajul ministrei de Externe, Oana Țoiu
Oana Țoiu
Ce așteaptă ministra de Externe de la întâlnirea Trump - Putin. Oana Țoiu: „Procesul are nevoie şi de Ucraina la masa negocierilor”
profimedia-1028188321
Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Ne dorim o negociere de pace despre Ucraina, cu Ucraina participantă la aceste discuții”
Oana Toiu
Miniștrii de Externe din UE, discuții înainte de întâlnirea Trump – Putin. Oana Țoiu: O conversație care are implicații asupra Europei
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...