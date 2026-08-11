În contextul atacului lansat de Ministerul Afacerilor Externe din Rusia după ce România a cumpărat Portul Internațional Giurgiulești din Republica Moldova, șefa diplomației Oana Țoiu a afirmat, la Digi24, că Moscova încearcă să mute atenția în afara granițelor sale. În plus, ministra Afacerilor Externe este de părere că declarațiile Rusiei reflectă o nemulțumire față de creșterea influenței regionale a României.

„România are niște obiective foarte clare legate de creșterea propriei economii, de creșterea aportului pe care îl avem, inclusiv în comerțul internațional”, a afirmat Oana Țoiu.

Referitor la achiziția Portului Giurgiulești, șefa diplomației române a amintit că a fost anunțată public „ca fiind în negocieri și în momentul în care am fost în vizită în Chișinău, în conferința de presă comună cu ministrul de externe al Rep. Moldova, Mihai Păpșoi, chiar de la jumătatea anului trecut. Negocierea precedă acel moment, chiar cu destul de multe zile”.

Totodată, ministra interimară a Afacerilor Externe a subliniat că achiziția „este o conversație veche” între România și Rep. Moldova și că „suntem mândri că ea este finalizată”.

„Vorbim de un port care gestionează peste 60% din exporturile Republicii Moldova. Pentru România, dincolo de obiectivul economic, această achiziție contribuie și la creșterea influenței pe care o avem în regiune.

Ca hub logistic, portul Constanța este de asemenea esențial și recunoscut global ca un port cheie pentru a echilibra accesul, chiar și al altor continente, la resursele de hrană necesare, inclusiv în ceea ce privește grânele, atât grânele din România, cât și ale vecinilor noștri”.

Mai mult, aceasta a subliniat existența în spațiul public a unor tentative „din ce în ce mai puternice de manipulare a adevărului, de propagandă” și a afirmat că Rusia încearcă să mute atenția în afara granițelor sale.

„Însă aceste tentative nu vor reuși atâta timp cât împreună ne asigurăm că punem în spațiu public informații corecte, coerente și la timp. Pe de altă parte, Rusia încearcă să mute atenția în afara granițelor sale tocmai pentru că la ei acasă nu doar că nu funcționează suficient propria propagandă, dar au ajuns să ia decizii bazate pe frică. De exemplu, au interzis participarea în alegeri a partidului Iabloko. Asta spune că în acest moment ei văd un semn de slăbiciune chiar și față de efectul propriei propagande la ei acasă”.

Întrebată dacă interpretează declarația directorului Iuri Pilipson, din MAE rus, ca pe o amenințare, Țoiu a replicat: „Este o nemulțumire pe care Rusia o are față de creșterea influenței regionale a României, față de creșterea gradului de conectare a Republicii Moldova cu Europa, cu Uniunea Europeană. De altfel, așa cum știți, de curând a fost trecut un prag istoric și România a contribuit la asta. A contribuit la reușita Moldovei, o reușită bazată pe efortul cetățenilor și al autorităților publice, și anume aceea de a deschide formal un capitol de negociere privind aderarea la Uniunea Europeană și apoi ulterior a fost deschis și capitolul de negociere privind politica externă, inclusiv alinierea politicii externe a Republicii Moldova cu politica externă a Uniunii Europene. Este un element important în procesul de aderare și a fost deschis și acest capitol de negociere”.

Mai mult, aceasta consideră că împiedicarea de către Rusia a participării partidului Iabloko la alegeri „poate fi și un semnal de alarmă față de cei care idealizează” țara condusă de Vladimir Putin „și încearcă să propage acest model și în spațiul online din România”.

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Editor : A.M.G.