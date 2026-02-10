Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice

Mai mult de 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, care educă peste 6.000 de studenţi români, spune ministra de Externe, Oana Ţoiu.

„Am vizitat în această dimineaţă Lectoratul de limba română, un proiect de excelenţă academică susţinut de statul român încă din 2011, şi a fost o bucurie să discut cu Sir Robert Chote, preşedintele Colegiului Trinity, şi cu profesorii Martin Maiden şi Oana Uţă Bărbulescu despre modul în care identitatea noastră culturală e bine reprezentată într-una dintre cele mai prestigioase universităţi ale lumii. Importanţa acestui lectorat, ca de altfel şi cel de la Universitatea Cambridge, derivă din faptul că limba română este astăzi a doua cea mai vorbită limbă străină în Regatul Unit", a scris Ţoiu pe Facebook.

Potrivit acesteia, peste 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, care educă peste 6.000 de studenţi români, relatează Agerpres. În cadrul dezbaterii de la Trinity College, Ţoiu a vorbit despre rolul strategic al României pe Flancul estic.

„Eforturile noastre nu se opresc la nivel universitar, discutăm deja ca limba română să devină materie de examen GCSE în şcolile britanice şi extindem cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, astfel încât copiii români născuţi aici să-şi poată păstra rădăcinile cu uşurinţă”, a spus Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a făcut o vizită de lucru la Londra în 9 şi 10 februarie.

Editor : M.B.