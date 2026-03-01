Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România participă activ la coordonarea europeană privind situația din Orientul Mijlociu, după ședința Consiliului Afacerilor Externe de duminică și că, la nivel național, Guvernul va analiza luni planurile de evacuare pentru cetățenii români aflați în regiune.

„Tocmai am terminat ședința Consiliului Afacerilor Externe convocate de Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Am discutat împreună cu ceilalți miniștri ai Uniunii Europene felul în care vedem contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu. Situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută, asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopții, cât și pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie, care este foarte importantă: cetățenii României sunt în siguranță”, a spus Oana Țoiu.

Ea a subliniat că, potrivit informațiilor de până acum, nu există români afectați de atacurile din regiune: „Până la acest moment, nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autoritățile țărilor din Orientul Mijlociu. Din informațiile pe care le avem până la acest moment, toți cetățenii României sunt în siguranță. Grupurile de copii care au călătorit și în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare. Aceasta rămâne prioritatea noastră”.

Guvernul pregătește planurile de evacuare

Oana Țoiu a anunțat că autoritățile române pregătesc scenarii de evacuare, iar luni dimineață va avea loc o ședință de coordonare la Guvernul României.

„În același timp însă, aici, acasă, pregătim, împreună cu celelalte ministere, cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Nicușor Dan în comunicare, desigur, planurile noastre de evacuare. Mâine dimineață, la ora 9:30 o să fie o ședință în clădirea Guvernului României, prezidată de premierul Ilie Bolojan, o ședință în care o să discutăm împreună cu celelalte ministere Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, dată fiind componenta de turism. Împreună și cu vicepremierii României o să discutăm planurile pe care le propunem din celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe”, a spus Țoiu.

Ea a precizat că România rămâne pregătită să adapteze planurile în funcție de evoluțiile din regiune: „Vom rămâne adepții prioritizării siguranței cetățenilor români, așa că, în funcție de recomandările țărilor respective, vom prezenta și planurile de evacuare.”

Coordonare internațională și posibile măsuri diplomatice

Țoiu a menționat și intenția de a organiza, în perioada următoare, o reuniune comună între miniștrii de externe ai UE și cei din Orientul Mijlociu: „Planificăm, pe parcursul acestei săptămâni sau a săptămânii viitoare, în funcție de evoluțiile din regiune, o ședință comună a ministerelor de externe din Uniunea Europeană și a miniștrilor de externe din Orientul Mijlociu pentru a putea să ne coordonăm activitățile viitoare..”

În final, ea a amintit că pachetul de sancțiuni al UE împotriva Iranului poate fi folosit ca instrument diplomatic: „Acest pachet de sancțiuni poate fi un instrument pentru a crește presiunea, dar poate fi în același timp un instrument care poate îndemna la dezescaladare. Condamnăm ferm atacurile pe care Iran le are în regiune.”

