Live TV

Video Oana Țoiu, după discuțiile cu miniștrii UE: „Situația din Israel și Iran rămâne tensionată”.  Ședință la Guvern luni dimineață

Data actualizării: Data publicării:
oana toiu
Oana Țoiu, ministra de Externe. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Guvernul pregătește planurile de evacuare  Coordonare internațională și posibile măsuri diplomatice

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România participă activ la coordonarea europeană privind situația din Orientul Mijlociu, după ședința Consiliului Afacerilor Externe de duminică și că, la nivel național, Guvernul va analiza luni planurile de evacuare pentru cetățenii români aflați în regiune.

„Tocmai am terminat ședința Consiliului Afacerilor Externe convocate de Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Am discutat împreună cu ceilalți miniștri ai Uniunii Europene felul în care vedem contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu. Situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută, asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopții, cât și pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie, care este foarte importantă: cetățenii României sunt în siguranță”, a spus Oana Țoiu.

Ea a subliniat că, potrivit informațiilor de până acum, nu există români afectați de atacurile din regiune: „Până la acest moment, nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autoritățile țărilor din Orientul Mijlociu. Din informațiile pe care le avem până la acest moment, toți cetățenii României sunt în siguranță. Grupurile de copii care au călătorit și în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare. Aceasta rămâne prioritatea noastră”.

Guvernul pregătește planurile de evacuare 

Oana Țoiu a anunțat că autoritățile române pregătesc scenarii de evacuare, iar luni dimineață va avea loc o ședință de coordonare la Guvernul României.

„În același timp însă, aici, acasă, pregătim, împreună cu celelalte ministere, cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Nicușor Dan în comunicare, desigur, planurile noastre de evacuare. Mâine dimineață, la ora 9:30 o să fie o ședință în clădirea Guvernului României, prezidată de premierul Ilie Bolojan, o ședință în care o să discutăm împreună cu celelalte ministere Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, dată fiind componenta de turism. Împreună și cu vicepremierii României o să discutăm planurile pe care le propunem din celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe”, a spus Țoiu.

Ea a precizat că România rămâne pregătită să adapteze planurile în funcție de evoluțiile din regiune: „Vom rămâne adepții prioritizării siguranței cetățenilor români, așa că, în funcție de recomandările țărilor respective, vom prezenta și planurile de evacuare.”

Coordonare internațională și posibile măsuri diplomatice

Țoiu a menționat și intenția de a organiza, în perioada următoare, o reuniune comună între miniștrii de externe ai UE și cei din Orientul Mijlociu: „Planificăm, pe parcursul acestei săptămâni sau a săptămânii viitoare, în funcție de evoluțiile din regiune, o ședință comună a ministerelor de externe din Uniunea Europeană și a miniștrilor de externe din Orientul Mijlociu pentru a putea să ne coordonăm activitățile viitoare..”

În final, ea a amintit că pachetul de sancțiuni al UE împotriva Iranului poate fi folosit ca instrument diplomatic: „Acest pachet de sancțiuni poate fi un instrument pentru a crește presiunea, dar poate fi în același timp un instrument care poate îndemna la dezescaladare. Condamnăm ferm atacurile pe care Iran le are în regiune.”

Citește și Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează peste 300 de români din Israel. TAROM pregătește zboruri speciale pentru repatrierea lor

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Război în Orientul Mijlociu: Proteste violente la Bagdad, rachete deasupra Ierusalimului...
Explozii în Teheran
2
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
barbat la pacanele
3
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
zgybh zdrgbh DG
4
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
5
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digi Sport
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor.
Ambasadorul Israelului în România: „Mulţi iranieni ne mulţumesc. Au oportunitatea să continue ce au început să facă”
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
UE cere „maximă reținere” în conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, după reuniunea miniștrilor de externe
tbhz
Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian asupra Teheranului. Partidul său neagă informația
profimedia-1079236517
Cristian Diaconescu crede că nu e posibilă schimbarea regimului în Iran, după moartea lui Khamenei. Ce lipsește operațiunii SUA-Israel
Royal Air Force Typhoon
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA: „Trebuia să o...
Israel-US Strike Iran: Iran Retaliates Against Tel Aviv
Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează peste 300 de români din...
Portavionul USS Abraham Lincoln
Gardienii Revoluției anunță că au atacat portavionul american Abraham...
masini de politie la locul unui atac armat in sua
Atac armat în Texas: trei morți și 14 răniți. FBI investighează un...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen face apel pentru o „tranziție credibilă” în Iran: „Riscul de escaladare este real”
Merz vrea ca SUA și UE să elaboreze un plan pentru „ziua de după” în Iran: „Teheranul merită un viitor mai bun după aceste atacuri”
Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct după ce FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”...
Adevărul
Iranul, în genunchi. Cum au reușit Israelul și SUA să lovească în inima regimului iranian. Superioritatea...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB, în play-out în premieră! Decizie radicală anunțată de Gigi Becali
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Fiul lui Tom Hanks este blocat în Columbia fără pașaportul american. Chet Hanks imploră ajutor: „Sunt...
Adevarul
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei”
Newsweek
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Macaulay Culkin și Brenda Song își educă fiii cu filmul „Singur acasă”. Lecția pe care copiii o învață din...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...