Oana Țoiu, la Consiliul Afaceri Externe: România susține dezescaladarea în Orientul Mijlociu

Oana Toiu
Oana Țoiu, la Consiliul Afaceri Externe. Foto: Profimedia

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Externe (CAE) şi împreună cu miniştrii afacerilor externe ai statelor membre a abordat viitoarea Strategie de securitate a UE, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi Vecinătatea Sudică a UE.

Totodată, a avut loc un schimb de opinii cu ministrul de Externe al Indiei, dr. Subrahmanyam Jaishankar, informează un comunicat transmis de MAE și citat de Agerpres.

Referitor la viitoarea Strategie europeană de securitate, ministrul român al Afacerilor Externe a exprimat sprijinul pentru un document politic care să ofere soluţii pentru reducerea dependenţelor strategice, să creeze spaţiu suplimentar pentru parteneriate cu beneficii reciproce şi să eficientizeze decizia şi acţiunea UE. Ministrul Oana Ţoiu a subliniat că dezvoltările pe palierul securitate şi apărare trebuie să rămână complementare cu NATO. Totodată, a punctat importanţa ca UE să acorde prioritate combaterii acţiunilor hibride şi a activităţilor de dezinformare, se arată în comunicatul menţionat.

În cadrul discuţiilor privind agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, au fost accentuate menţinerea atenţiei asupra războiului şi a sprijinului pentru Ucraina. A fost reafirmat sprijinul larg pentru o pace justă şi durabilă, pentru garanţii de securitate solide şi nevoia deblocării unor decizii care întăresc capacitatea de apărare a Ucrainei, precum împrumutul european în valoare de 90 de miliarde de lei, cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni, respectiv avansarea procesului de aderare la UE a Ucrainei şi Republicii Moldova. De asemenea, miniştrii europeni de externe au susţinut continuarea acţiunilor de combatere a flotei fantomă a Rusiei şi dezvoltarea cooperării cu Ucraina în domeniul tehnologic şi al industriei de apărare, a precizat sursa citată.

În ceea ce priveşte Orientul Mijlociu, a fost semnalată îngrijorarea faţă de acţiunile de escaladare ale Iranului, cu efecte asupra întregii regiuni şi în plan global. Prioritatea UE rămâne siguranţa cetăţenilor europeni şi protejarea civililor. Până în prezent, cu sprijinul UE, au fost operate 89 de zboruri, dintre care 5 zboruri de evacuare solicitate de România şi Polonia. Dezescaladarea rămâne cursul de acţiune dorit, subliniază MAE.

Totodată, a fost exprimat sprijinul pentru consolidarea parteneriatului UE - Consiliul de Cooperare al Golfului. A fost subliniată necesitatea constrângerii acţiunilor agresive ale Iranului prin noi pachete de sancţiuni. În plan economic, vor continua demersurile de reducere a impactului asupra pieţei energetice, cu accent pe importanţa identificării de opţiuni pentru asigurarea libertăţii de navigaţie şi a siguranţei maritime. În aceeaşi măsură, a fost exprimat sprijinul pentru continuarea măsurilor de implementare a Planului de Pace pentru Gaza.

În ceea ce priveşte Vecinătatea Sudică a UE, a fost subliniată importanţa implementării Pactului pentru Mediterana, a armonizării şi asigurării coerenţei cu forumurile regionale şi a adaptării la specificul local al fiecărui partener. De asemenea, a fost accentuată necesitatea valorificării sinergiilor şi a cooperării extinse în vecinătatea UE - zona Golfului, Africa Sub-sahariană.

În cadrul dejunului de lucru cu ministrul de Eexterne al Indiei, dr. Subrahmanyam Jaishankar, miniştrii europeni au salutat stadiul foarte bun al cooperării UE-India, care s-a materializat în semnarea Acordului de liber schimb şi a Parteneriatului de Securitate şi Apărare. De asemenea, au avut un schimb de opinii privind evoluţiile geopolitice curente, inclusiv privind situaţia din Orientul Mijlociu.

Citește și:

VIDEO Radu Miruță: Iranul ne amenință cu consecințe politice și juridice, nu militare. Securitatea țării noastre sporește

