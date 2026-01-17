Oana Ţoiu, la reuniunea „Snow Meeting”, de la Vilnius: S-a discutat despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, informează, sâmbătă seară, că a discutat cu omologi a săi, la Reuniunea „Snow Meeting”, desfăşurată în ziua precedentă la Vilnius, Lituania, despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi despre nevoia de securitate maritimă, prin cooperare cu ţările riverane. „Pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă”, afirmă Ţoiu. Potrivit sursei citate, discuţiile au avut loc în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara şi a Summitului B9 din acest an de la Bucureşti, care vizează coordonarea strânsă a aliaţilor NATO pe Flancul Estic şi combaterea ameninţărilor hibride.

„Reuniunea „Snow Meeting” de la Vilnius dă tonul discuţiilor privind agenda de securitate la începutul fiecărui an, iar pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă. La invitaţia ministrului de Externe Kęstutis Budrys, am prezentat perspectiva României în panelul „On the Road Again: NATO Summit in Ankara” (Din nou la drum: Summitul NATO de la Ankara), la care am participat alături de Hakan Fidan, ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, şi de experţi din SUA şi din cadrul NATO”, informează ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, discuţiile au vizat importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi nevoia de asigurare a securităţii maritime prin cooperare cu ţările riverane.

Oana Ţoiu a precizat că discuţia a avut loc în perspectiva viitorului Summit NATO de la Ankara, dar şi a Summitului B9, pe care preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România îl va găzdui la Bucureşti în acest an, care vizează coordonarea strânsă a aliaţilor NATO pe Flancul Estic şi necesitatea combaterii ameninţărilor hibride.

„Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE, în valoare de 16,8 miliarde de euro, a fost un bun moment pentru a discuta despre potenţialul de creştere al industriei româneşti de apărare, reuşita Forumului NATO al Industriilor găzduit la Bucureşti toamna trecută şi miza parteneriatelor internaţionale şi a investiţiilor generate de acestea. M-am bucurat că în rândul experţilor invitaţi a fost şi Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO şi o voce relevantă în domeniul politicii externe şi al securităţii”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe mai spune că în marja „SnowMeeting”, a avut discuţii bilaterale „excelente” cu omologii săi, Margus Tsahkna (Estonia) şi Kęstutis Budrys (Lituania).

„Marcăm anul acesta şi un prag simbolic, 35 de ani de relaţii diplomatice cu ambele state, cu care împărtăşim o viziune similară atât în cadrul NATO, cât şi în UE. Acestea sunt membre OCDE, iar votul şi sprijinul lor sunt importante în parcursul aderării României la OCDE în 2026 (deja am îndeplinit, în ianuarie, încă două jaloane)”, a spus Ţoiu.

Potrivit ministrului, punctele-cheie ale dialogului bilateral au fost, cu Estonia, despre aderarea României la OCDE în 2026 şi despre modul în care relaţia bilaterală va sprijini acest obiectiv.

„De asemenea, am explorat oportunităţi în domeniul strategic al mineralelor rare şi am agreat un schimb de bune practici în educaţie şi noi tehnologii”, a punctat Ţoiu.

În ceea ce priveşte dialocul cu Lituania, Ţoiu a precizat că i-a mulţumit omologului lituanian pentru organizarea forumului şi a reconfirmat solidaritatea României prin participarea la misiunile de Poliţie Aeriană în Lituania. Totodată, Ţoiu afirmă că a discutat despre colaborarea din acest an pentru aderarea României la OCDE în 2026.

Potrivit Ministerului de Externe, „Snow Meeting”, aflat la cea de-a 19-a ediţie, este un eveniment de tradiţie organizat anual de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei începând cu anul 2007. Forumul deschide seria de dezbateri europene dedicate securităţii şi este recunoscut pentru formatul său de ţinută, cu sesiuni publice şi închise, care facilitează dialoguri informale şi directe între demnitari şi experţi.

