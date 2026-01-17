Live TV

Oana Ţoiu, la reuniunea „Snow Meeting”, de la Vilnius: S-a discutat despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării

Data actualizării: Data publicării:
oana toiu snow meeting vilnius
Foto: MAE

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, informează, sâmbătă seară, că a discutat cu omologi a săi, la Reuniunea „Snow Meeting”, desfăşurată în ziua precedentă la Vilnius, Lituania, despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi despre nevoia de securitate maritimă, prin cooperare cu ţările riverane. „Pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă”, afirmă Ţoiu. Potrivit sursei citate, discuţiile au avut loc în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara şi a Summitului B9 din acest an de la Bucureşti, care vizează coordonarea strânsă a aliaţilor NATO pe Flancul Estic şi combaterea ameninţărilor hibride.

„Reuniunea „Snow Meeting” de la Vilnius dă tonul discuţiilor privind agenda de securitate la începutul fiecărui an, iar pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă. La invitaţia ministrului de Externe Kęstutis Budrys, am prezentat perspectiva României în panelul „On the Road Again: NATO Summit in Ankara” (Din nou la drum: Summitul NATO de la Ankara), la care am participat alături de Hakan Fidan, ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, şi de experţi din SUA şi din cadrul NATO”, informează ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, discuţiile au vizat importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi nevoia de asigurare a securităţii maritime prin cooperare cu ţările riverane.

Oana Ţoiu a precizat că discuţia a avut loc în perspectiva viitorului Summit NATO de la Ankara, dar şi a Summitului B9, pe care preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România îl va găzdui la Bucureşti în acest an, care vizează coordonarea strânsă a aliaţilor NATO pe Flancul Estic şi necesitatea combaterii ameninţărilor hibride.

„Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE, în valoare de 16,8 miliarde de euro, a fost un bun moment pentru a discuta despre potenţialul de creştere al industriei româneşti de apărare, reuşita Forumului NATO al Industriilor găzduit la Bucureşti toamna trecută şi miza parteneriatelor internaţionale şi a investiţiilor generate de acestea. M-am bucurat că în rândul experţilor invitaţi a fost şi Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO şi o voce relevantă în domeniul politicii externe şi al securităţii”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe mai spune că în marja „SnowMeeting”, a avut discuţii bilaterale „excelente” cu omologii săi, Margus Tsahkna (Estonia) şi Kęstutis Budrys (Lituania).

„Marcăm anul acesta şi un prag simbolic, 35 de ani de relaţii diplomatice cu ambele state, cu care împărtăşim o viziune similară atât în cadrul NATO, cât şi în UE. Acestea sunt membre OCDE, iar votul şi sprijinul lor sunt importante în parcursul aderării României la OCDE în 2026 (deja am îndeplinit, în ianuarie, încă două jaloane)”, a spus Ţoiu.

Potrivit ministrului, punctele-cheie ale dialogului bilateral au fost, cu Estonia, despre aderarea României la OCDE în 2026 şi despre modul în care relaţia bilaterală va sprijini acest obiectiv.

„De asemenea, am explorat oportunităţi în domeniul strategic al mineralelor rare şi am agreat un schimb de bune practici în educaţie şi noi tehnologii”, a punctat Ţoiu.

În ceea ce priveşte dialocul cu Lituania, Ţoiu a precizat că i-a mulţumit omologului lituanian pentru organizarea forumului şi a reconfirmat solidaritatea României prin  participarea la misiunile de Poliţie Aeriană în Lituania. Totodată, Ţoiu afirmă că a discutat despre colaborarea din acest an pentru aderarea României la OCDE în 2026.

Potrivit Ministerului de Externe, „Snow Meeting”, aflat la cea de-a 19-a ediţie, este un eveniment de tradiţie organizat anual de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei începând cu anul 2007. Forumul deschide seria de dezbateri europene dedicate securităţii şi este recunoscut pentru formatul său de ţinută, cu sesiuni publice şi închise, care facilitează dialoguri informale şi directe între demnitari şi experţi.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
3
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
4
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
5
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vanatorul de mine m270
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia
Svetlana Tihanovskaia
Opozanta belarusă aflată în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia
neptun deep
Avertismentul celui mai cunoscut comandor român: Rusia ar putea organiza provocări la proiectul Neptun Deep
N11 BARJA SCUFUNDATA VO 130126_00225
Ultimele date privind calitatea apelor Dunării în zona unde s-a scufundat o barjă cu clorură de potasiu
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
Cel puţin patru morţi în Ucraina, în urma atacurilor ruse. Două petroliere au fost lovite în Marea Neagră
Recomandările redacţiei
avioane militare americane deasupra Groenlandei / Donald Trump
Donald Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul...
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Moment istoric: UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der...
persoana in ger
Val de ger extrem în România. Climatologul Roxana Bojariu...
mario draghi
Mario Draghi: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici...
Ultimele știri
Trump i-a făcut o propunere lui Erdogan privind Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza
Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria
„Rusia vrea să lase civilii ucraineni fără lumină și căldură.” Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Top 10 jucători de fotbal care nu au tatuaje. Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Lewandowski și Mbappe pe listă
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș – FCSB 1-0: „Un copil m-a înjurat de la jumătate de...
Adevărul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Playtech
În ce situaţii pot fi înregistraţi cetăţenii de polițiști. Nicuşor Dan a promulgat legea
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Rușii reeditează tactica silențioasă de a sufoca apărarea ucraineană într-un alt oraș din prima linie
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
De ce a stat Emmanuel Macron cu ochelari de soare la o întâlnire în Palatul Élysée
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Cine este și cum arată soția lui Benedict Cumberbatch. Discretă, dar cu o viață în lumina reflectoarelor, l-a...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...