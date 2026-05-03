Oana Țoiu, mesaj de Ziua Libertății Presei: „Informația corectă este oxigenul democrației”

Oana Țoiu a declarat, duminică, de Ziua Internațională a Libertății Presei, că informația corectă este esențială pentru funcționarea democrației, avertizând asupra presiunilor exercitate asupra jurnaliștilor și a rolului acestora în combaterea corupției.

„Astăzi este Ziua Internaţională a Libertăţii Presei şi, de douăzeci de ani, spun în această zi că o democraţie are nevoie de presă liberă pentru a supravieţui. Informaţia corectă este oxigenul democraţiei. Democraţia se bazează pe alegeri, pe voturi şi pe decizii între alternative şi oameni, însă cetăţenii aleg cui să-i încredinţeze puterea în funcţie de informaţiile la care au acces. Jurnaliştii nu au nevoie de laude din partea demnitarilor, ci au nevoie de libertatea de a-şi exercita profesia aşa cum ştiu mai bine”, a scris Oana Ţoiu pe Facebook.

Ea a susţinut că, „din experienţa ultimelor luni la Ministerul Afacerilor Externe”, a remarcat „un tipar care se repetă în întreaga regiune: societatea civilă şi presa exercită o presiune constantă asupra politicienilor pentru a repara ceea ce nu funcţionează şi pentru a preveni folosirea puterii în detrimentul interesului public”.

„Această presiune urmăreşte să prevină acapararea statului, asigurând o conducere prin mecanisme democratice care răspunde nevoilor cetăţenilor, o presiune care depinde fundamental de informaţie. Dar, ori de câte ori o ţară face doi paşi înainte spre alinierea la valorile şi standardele cerute de cetăţeni, apar şi cei care vor să o tragă imediat un pas înapoi, cei care vor să tragă frâna de mână a progresului. Aproape întotdeauna, acest obstacol este un binom: corupţia şi presiunea asupra presei. Una nu poate funcţiona fără cealaltă”, a explicat ministra de Externe.

În acest context, Oana Țoiu a făcut referire şi la măsurile necesare pentru protejarea jurnaliştilor, amintind discuția avută cu comisarul european Michael McGrath, în timpul vizitei sale la București.

„De aceea, când am discutat cu comisarul european Michael McGrath, în timpul vizitei sale în România, despre directiva Anti-SLAPP, nu am abordat subiectul ca pe o simplă procedură juridică sau tehnică. Am vorbit despre necesitatea ca jurnaliştii să poată spune adevărul fără a fi ruinaţi financiar. SLAPP-urile (procesele abuzive împotriva jurnaliştilor) nu sunt concepute pentru a fi câştigate în instanţă; ele sunt menite să-i intimideze şi să îi epuizeze pe cei care pun întrebări, consumându-le timpul preţios pe care l-ar folosi pentru investigaţii complexe”, a mai transmis Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, presa de investigaţie din România a înregistrat succese importante în demascarea corupţiei în ultimii ani. „Acest efort trebuie să continue cu forţă, atât aici, cât şi în regiune, reprezentând oxigenul vital pentru orice democraţie”, a subliniat ministra de Externe.

