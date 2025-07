Oana Țoiu: „Nu suntem într-un moment în care să putem cere salarii mai mari în MAE”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, spune că în acest moment nu se pot cere salarii mai mari în MAE. Ea adaugă însă că ministerul are nevoie de un buget mai mare, deoarece 0,8% din PIB nu este suficient. Țoiu a precizat că au economisit deja în primele două săptămâni două milioane din bugetul pe anul acesta.

Oana Ţoiu a vorbit la Antena 1 despre detaşările la anumite ambasade şi consulate, potrivit News.ro.

„În acest moment ne uităm la fiecare caz aparte. E foarte clar că cine a ajuns acolo fără competenţele necesare şi fără să creeze valoare pentru comunitatea sau pentru relaţiile noastre cu ţara respectivă ar trebui să nu continue în acel rol. Sunt însă şi oameni care au ajuns prin detaşare pentru că au fost perioade în care Ministerul Afacerilor Externe nu a avut angajări deloc, în perioada pandemiei, de exemplu, şi în câţiva ani înainte şi atunci s-au găsit resurse în acest mod pentru a compensa lipsa de personal din anumite ambasade, anumite consulate”, a spus Ţoiu.

Ea a dat exemplul din Filipine, unde, „într-adevăr, când te uiţi la angajator, de la hingheri, pare inacceptabil”.

„Am vrut să mă uit şi cum arată CV-ul persoanei respective şi ce face acolo. Şi este, de fapt, o persoană care a lucrat în Afganistan, în numele României, în trupele speciale, care are acest istoric în zona militară. Şi CV-ul este unul care i-ar permite, de exemplu, să aibă şi salariul dublu sau triplu faţă de cel pe care îl are acum. Este necesar să ne uităm la fiecare detaşat. Am întrebat şi colegii din minister dacă a vrut altcineva, în baza concursurilor, să se ducă în Filipine şi să nu fie nimeni dezavantajat. Au fost câteva concursuri la care nu a aplicat nimeni din interiorul ministerului, de exemplu”, a explicat ministrul de Externe.

„Nu suntem într-un moment în care să putem cere salarii mai mari în MAE. Înţelegem asta. Suntem într-un moment în care sunt restricţii în bugetul public. Contribuim şi noi cu asta. Nu mai avem sporul de antenă, nu mă refer la mine personal, ci la bună parte a echipei. Am economisit deja în primele două săptămâni două milioane din bugetul de până la sfârşitul anului. Însă, anul viitor, pe termen mediu, dată ce restabilim, practic, echilibrul în bugetul public, trebuie să ne uităm serios la faptul că nu putem să avem doar 0,8% din PIB alocat în Ministerului Afacerilor Externe pentru mize atât de mari, cum sunt mizele pe care le are România acum internaţional”, a mai spus Ţoiu.

