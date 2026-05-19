Oana Ţoiu: Programul Visa Waiver este parte din subiectele reconsiderate de administraţia Trump şi are nevoie și de un acord politic

Ministra interimară de Externe, Oana Ţoiu a spus marţi că Programul Visa Waiver este parte din subiectele reconsiderate de administraţia Trump şi are nevoie şi de un acord politic, în viitor. Ea a subliniat că discuţiile nu s-au oprit niciodată, iar România şi Statele Unite ale Americii au în acest moment unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informaţii privind trecerea la frontieră.

„Programul Visa Waiver, aşa cum ştiţi, are această componentă care se discută preponderent la nivelul leadershipului politic, dar şi al Ministerului Afacerilor Externe. În acest moment, noi avem între instituţiile României şi instituţiile Statele Unite ale Americii un acord clar privind schimbul de informaţii, ce ţine de siguranţă, ce ţine de verificarea profilelor, în cazul în care acest lucru este necesar. România şi Statele Unite ale Americii au în acest moment unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informaţii privind trecerea la frontieră”, a spus ministra într-o conferinţă de presă.

Ţoiu a menţionat că programul Visa Waiver este parte din subiectele reconsiderate de administraţia Trump şi are nevoie şi de un acord politic, în viitor.

„Discuţiile nu s-au oprit niciodată. Există această perspectivă, în ceea ce priveşte felul în care administraţia Statelor Unite ale Americii se raportează la programele de tip Visa Waiver. Acesta e un lucru care va evolua”, a mai spus Ţoiu.

