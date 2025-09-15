Live TV

Oana Țoiu promovează, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA

Ministul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, promovează, astăzi, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru mandatul 2025-2027, în cadrul participării la cea de-a 69-a sesiune a Conferinței Generale a AIEA de la Viena.

În această calitate, România își propune să continue promovarea utilizării energiei atomice în scopuri pașnice, sigure și responsabile, să contribuie la consolidarea regimului global de neproliferare și securitate nucleară și să susțină proiectele cu utilizare medicală, se arată într-un comunicat al MAE.

Aceste obiective au fost exprimate de ministrul Afacerilor Externe și în discursul din sesiunea plenară a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit sursei citate

Votul final va avea loc joi, 18 septembrie, după un an și jumătate de la inițierea procesului de candidaturi.

În cadrul unei întrevederi cu Directorul General al AIEA, Rafael Mariano Grossi, la care a participat și reprezentantul permanent pe lângă organizațiile internaționale cu sediul la Viena, Stelian Stoian, ministrul Oana Țoiu a subliniat angajamentul concret al României în sectorul nuclear civil, evidențiind proiectele strategice de la Centrala Cernavodă - Retehnologizarea Unității 1 și constituirea Unităților 3 și 4 precum și potențialul proiectelor SMR.

Pe agenda discuțiilor cu oficialul AIEA s-au aflat și subiecte de securitate regională. Ministrul român de externe a exprimat îngrijorarea profundă față de situația Centralei Nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul Federației Ruse, subliniind că siguranța instalațiilor nucleare din Ucraina este esențială pentru întreaga Europă. De asemenea, a fost abordat și dosarul programului nuclear iranian.

Agenda ministrei include mâine, în marja conferinței, o întâlnire a reprezentanților guvernului României din delegația AIEA cu Chris Wright, secretarul Energiei al SUA și un eveniment de dialog deschis alături de comunitatea de români din Viena.

Nuclearelectrica anunță etapele pentru Faza 2 a proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești

