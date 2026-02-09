Live TV

Oana Ţoiu s-a întâlnit cu ministra britanică de Externe: Împărtăşim viziunea unei Europe mai competitive

Data publicării:
toiu cooper
Foto: mae.ro

România crede într-o Europă mai competitivă iar, în acest sens, susţine parteneriate solide cu Regatul Unit, a spus luni ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la întrevederea de la Londra cu ministra britanică pentru Afaceri Externe Yvette Cooper.

„Împărtăşim viziunea unei Europe mai competitive, iar pentru noi, acest obiectiv înseamnă, în primul rând, parteneriate mai solide cu Regatul Unit. (...) Am agreat astăzi lansarea, până în această vară, a grupului de lucru comun România-Marea Britanie pentru comerţ şi investiţii, precum şi parcursul pentru aderarea României la OCDE în 2026. Două veşti excelente confirmă acţiunile noastre concrete pentru reforme prietenoase cu mediul de afaceri: astăzi am publicat în Monitorul Oficial ultimul pas pentru evitarea dublei impuneri între companiile din România şi Marea Britanie - ordinul de ministru al MAE - şi, tot astăzi, a fost aprobat jalonul de politică fiscală necesar pentru aderarea la OCDE”, a spus şefa diplomaţiei române, citată în comunicatului ministerului român.

Oana Ţoiu şi Yvette Cooper au discutat, de asemenea, despre siguranţa cetăţenilor, combaterea crimei organizate, tema Lectoratului de limba română de la Oxford şi extinderea accesului la cursuri de limbă română în şcolile britanice, potrivit Agerpres.

Totodată, a fost exprimat interesul de a continua valorificarea contribuţiei remarcabile la consolidarea relaţiei bilaterale a celor peste 1,3 milioane de cetăţeni români care trăiesc în Regatul Unit.

Cei doi miniştri au reconfirmat viziunea comună asupra păcii şi securităţii, precum şi angajamentul ferm faţă de securitatea euroatlantică, materializat inclusiv prin participarea Regatului Unit, în cadrul NATO, la misiuni desfăşurate pe teritoriul României.

În contextul discuţiilor legate de securitatea europeană şi euroatlantică, ministrul Oana Ţoiu a punctat că România va prioritiza consolidarea capacităţilor, îmbunătăţirea interoperabilităţii, stimularea producţiei de apărare şi valorificarea inovaţiei, cu asigurarea complementarităţii între procesele UE şi NATO.

Impulsionarea cooperării economice cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unul dintre cei mai valoroşi parteneri strategici ai României, a reprezentat o prioritate a ministrului Oana Ţoiu în cadrul întrevederii de la Londra.

Conform datelor disponibile, în primele 10 luni ale anului 2025 schimburile comerciale de bunuri s-au ridicat la valoarea de 3,48 miliarde euro, Regatul Unit ocupând locul 11 în topul investitorilor străini direcţi. Iniţiativa Grupului de lucru se înscrie în eforturile dedicate stimulării investiţiilor strategice în domenii precum energia regenerabilă, retail, sănătate, tehnologie sau IT.

Un element pozitiv important, salutat în discuţia cu omologul britanic, este intrarea în vigoare a Convenţiei între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri de capital. Încheierea acestei Convenţii este rezultatul dorinţei celor două părţi de actualizare a cadrului juridic în domeniu, reprezentat de Convenţia bilaterală pe această temă din 1975, în vigoare anterior.

Pentru a asigura o aplicare rapidă şi transparentă a noilor reguli, Oana Ţoiu a semnat pe 29 ianuarie ordinul de ministru pentru publicarea în Monitorul Oficial, finalizând astfel etapele administrative necesare pentru ca beneficiile Convenţiei să poată fi accesate de îndată de către mediul de afaceri şi cetăţeni.

Noua Convenţie, care produce efecte în România din luna ianuarie 2026, oferă o multitudine de avantaje. Alinierea la standardele OCDE oferă investitorilor britanici şi români stabilitate şi predictibilitate fiscală sporită, reguli transparente, protecţie anti-abuz, condiţii esenţiale pentru atragerea investiţiilor şi dezvoltarea cooperării economice. Totodată, va constitui baza cooperării între autorităţile competente în domeniul fiscal, în vederea eliminării dublei impozitări, a realizării schimbului de informaţii şi a asistenţei în colectarea impozitelor, precum şi a combaterii practicilor fiscale neloiale în relaţia dintre cele două state.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zelenski
1
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
3
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
4
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
5
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Digi Sport
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SENAT - DEZBATERE MOTIUNE - 9 FEB 2026
Cele trei moțiuni simple depuse la Senat au fost respinse. PSD l-a atacat pe Ilie Bolojan
keir strmer la birou
Starmer nu intenţionează să demisioneze în urma scandalului Epstein-Mandelson şi „se concentrează asupra activităţii sale”
BUCURESTI - PRELUARE PRESEDINTIE CONSILIU UE - CONFERINTA - 27 I
Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra. Ce teme va aborda ministra de Externe cu oficialii britanici
HAgzBhhXQAA3d8S
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic”
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Trupele de elită britanice învață de la ucraineni cum să producă drone, componente și bombe la imprimanta 3D
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan vine azi la Digi24
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de securitate...
Petrișor Peiu, senator AUR.
AUR cere sprijinul PSD pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan...
07.08.2026, New York City
Călătorii cu destinaţia SUA, care nu au nevoie de viză, trebuie să...
Ultimele știri
Regele Charles se declară „profund îngrijorat” și promite să ajute poliția în cazul acuzațiilor din dosarele Epstein vizându-i fratele
Maria Corina Machado spune că este hotărâtă să revină în Venezuela, în ciuda arestării unuia dintre apropiaţi
Suedia va adopta reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei. „Schimbări istorice”, spune ministrul Imigrației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu afacerea moștenită de iubita lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care compania a fost dată...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, reacție șoc în scandalul derby-ului de la Cluj. „Îi dădeam în cap!”. Ce pedepse așteaptă...
Adevărul
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%? Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor.
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show