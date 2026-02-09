Oana Ţoiu s-a întâlnit cu ministra britanică de Externe: Împărtăşim viziunea unei Europe mai competitive

România crede într-o Europă mai competitivă iar, în acest sens, susţine parteneriate solide cu Regatul Unit, a spus luni ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la întrevederea de la Londra cu ministra britanică pentru Afaceri Externe Yvette Cooper.

„Împărtăşim viziunea unei Europe mai competitive, iar pentru noi, acest obiectiv înseamnă, în primul rând, parteneriate mai solide cu Regatul Unit. (...) Am agreat astăzi lansarea, până în această vară, a grupului de lucru comun România-Marea Britanie pentru comerţ şi investiţii, precum şi parcursul pentru aderarea României la OCDE în 2026. Două veşti excelente confirmă acţiunile noastre concrete pentru reforme prietenoase cu mediul de afaceri: astăzi am publicat în Monitorul Oficial ultimul pas pentru evitarea dublei impuneri între companiile din România şi Marea Britanie - ordinul de ministru al MAE - şi, tot astăzi, a fost aprobat jalonul de politică fiscală necesar pentru aderarea la OCDE”, a spus şefa diplomaţiei române, citată în comunicatului ministerului român.

Oana Ţoiu şi Yvette Cooper au discutat, de asemenea, despre siguranţa cetăţenilor, combaterea crimei organizate, tema Lectoratului de limba română de la Oxford şi extinderea accesului la cursuri de limbă română în şcolile britanice, potrivit Agerpres.

Totodată, a fost exprimat interesul de a continua valorificarea contribuţiei remarcabile la consolidarea relaţiei bilaterale a celor peste 1,3 milioane de cetăţeni români care trăiesc în Regatul Unit.

Cei doi miniştri au reconfirmat viziunea comună asupra păcii şi securităţii, precum şi angajamentul ferm faţă de securitatea euroatlantică, materializat inclusiv prin participarea Regatului Unit, în cadrul NATO, la misiuni desfăşurate pe teritoriul României.

În contextul discuţiilor legate de securitatea europeană şi euroatlantică, ministrul Oana Ţoiu a punctat că România va prioritiza consolidarea capacităţilor, îmbunătăţirea interoperabilităţii, stimularea producţiei de apărare şi valorificarea inovaţiei, cu asigurarea complementarităţii între procesele UE şi NATO.

Impulsionarea cooperării economice cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unul dintre cei mai valoroşi parteneri strategici ai României, a reprezentat o prioritate a ministrului Oana Ţoiu în cadrul întrevederii de la Londra.

Conform datelor disponibile, în primele 10 luni ale anului 2025 schimburile comerciale de bunuri s-au ridicat la valoarea de 3,48 miliarde euro, Regatul Unit ocupând locul 11 în topul investitorilor străini direcţi. Iniţiativa Grupului de lucru se înscrie în eforturile dedicate stimulării investiţiilor strategice în domenii precum energia regenerabilă, retail, sănătate, tehnologie sau IT.

Un element pozitiv important, salutat în discuţia cu omologul britanic, este intrarea în vigoare a Convenţiei între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri de capital. Încheierea acestei Convenţii este rezultatul dorinţei celor două părţi de actualizare a cadrului juridic în domeniu, reprezentat de Convenţia bilaterală pe această temă din 1975, în vigoare anterior.

Pentru a asigura o aplicare rapidă şi transparentă a noilor reguli, Oana Ţoiu a semnat pe 29 ianuarie ordinul de ministru pentru publicarea în Monitorul Oficial, finalizând astfel etapele administrative necesare pentru ca beneficiile Convenţiei să poată fi accesate de îndată de către mediul de afaceri şi cetăţeni.

Noua Convenţie, care produce efecte în România din luna ianuarie 2026, oferă o multitudine de avantaje. Alinierea la standardele OCDE oferă investitorilor britanici şi români stabilitate şi predictibilitate fiscală sporită, reguli transparente, protecţie anti-abuz, condiţii esenţiale pentru atragerea investiţiilor şi dezvoltarea cooperării economice. Totodată, va constitui baza cooperării între autorităţile competente în domeniul fiscal, în vederea eliminării dublei impozitări, a realizării schimbului de informaţii şi a asistenţei în colectarea impozitelor, precum şi a combaterii practicilor fiscale neloiale în relaţia dintre cele două state.

