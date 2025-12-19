Bugetarii vor începe anul 2026 cu o veste proastă. Potrivit unor surse Digi24, Ilie Bolojan a decis eliminarea punții între zilele libere de anul Nou și Bobotează. Măsura ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026.

În urma deciziei Guvernului, luni 5 ianuarie, bugetarii vor fi nevoiți să meargă la serviciu, asta deși în anii trecuți aceștia primeau liber, dacă aveau mai multe zile libere adunate iar între ele era și una de muncă. Pe 5 ianuarie ar fi fost și una din singurele zile în care s-ar fi pus problema unei punți bugetare, celelalte libere legale fiind fie lipite de weekend, ori la sfârșit de săptămână.

Practic, atunci când o sărbătoare legală cade joi sau marți, ziua de vineri sau de luni nu ar mai fi declarată liberă prin hotărâre de guvern, anunță Digi24.

Pentru mulți bugetari, zilele libere dintre sărbători au devenit o obișnuință, permițându-le să lege mini-vacanțe fără a-și lua alte zile din concediul de odihnă. Măsura premierului Ilie Bolojan s-ar alătura astfel, odată intrată în vigoare, seriei de tăieri bugetare și concedieri în domeniul administrativ pentru diminuarea cheltuielilor. Bolojan a susținut, vineri, o conferință de presă, în care a explicat că Guvernul nu și-a propus să taie cu 10% toate salariile, precizând însă că se vor face reduceri oriunde banii sunt cheltuiți în mod nejustificabil sau unde se pot face economii.

