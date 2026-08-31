Un viceprimar din comuna Vama, județul Satu Mare, a fost filmat în timp ce transporta cu scuterul un proiectil de artilerie găsit de muncitori pe un șantier. În loc să anunțe imediat autoritățile, edilul ar fi luat obuzul în mână și l-ar fi dus până la cel mai apropiat post de Poliție. Pirotehniștii ISU au intervenit ulterior și au preluat muniția, despre care se estimează că ar fi un proiectil de calibrul 75 de milimetri.

Incidentul a avut loc în comuna Vama, din județul Satu Mare, și a fost surprins în imagini video, potrivit presei locale. Viceprimarul localității a fost filmat în timp ce circula pe un scuter prin trafic, ținând în mâna stângă un obiect care pare a fi un proiectil de artilerie neexplodat.

Muniția ar fi fost descoperită de muncitori pe un șantier din comună. Aceștia l-ar fi contactat pe viceprimar după ce au găsit proiectilul.

În loc să anunțe imediat pompierii sau să apeleze numărul de urgență 112, edilul ar fi decis să transporte personal muniția până la cel mai apropiat post de Poliție.

Imaginile surprind momentul în care acesta se deplasează pe scuter, cu proiectilul ținut în mână, în condiții de trafic.

Ulterior, autoritățile au fost alertate, iar echipajele specializate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit pentru ridicarea și neutralizarea muniției.

Potrivit primelor estimări, proiectilul ar putea fi un obuz de artilerie de calibrul 75 de milimetri, cel mai probabil rămas din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Astfel de muniții pot rămâne periculoase chiar și după zeci de ani, iar manipularea lor poate provoca explozii.

Autoritățile atrag din nou atenția că muniția neexplodată nu trebuie atinsă, mutată, lovită sau transportată.

În cazul în care este descoperit un astfel de obiect, recomandarea este ca persoanele să se îndepărteze și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Doar echipele specializate ale autorităților pot evalua și ridica în siguranță proiectilele sau alte elemente de muniție neexplodată.

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Editor : C.A.