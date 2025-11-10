Apar noi informații despre mita de un milion de euro care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării. Octavian Berceanu, cel care a făcut denunțul la DNA, spune că afacerea ilegală ar fi fost coordonată de un actor statal. Ar fi fost vorba de Kazahstan, iar cei vizați de anchetă ar fi încercat să aducă în România armament sovietic pe care să-l vopsească și să-l vândă Ucrainei. Mai mult, Octavian Berceanu susține că gruparea voia să cumpere mai mulți politicieni, care să îi protejeze pe suspecți.

„O structură din afara României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniție făcută în Rusia sau de tip rusesc, pe care să o livreze unui stat european, acest stat să o cumpere cu bani din fondul SAFE și să o revândă pe piața din Ucraina, a declarat Octavian Berceanu într-un interviu acordat Europa FM.

„În primul rând, nu vorbim în tabloul mare, noi vorbim de niște actori statali în această afacere și nu vorbim doar de persoane precum Marius Isăilă. Pe lângă aceste investiții, investeau și în politicieni, intenția lor asta era, în oameni care la un moment dat pot să ajungă în poziții care contează în statul respectiv”, a subliniat acesta.

„În momentul în care o astfel de structură investește într-un politician, acel politician devine o portavoce a respectivei structuri. Banii care mi-au fost oferiți mie, în propunerea lor, au fost de 10 milioane de euro. În stenograme scrie milion, referire la domnul ministru Moșteanu”.

Stenograme din dosar



Dosarul procurorilor conține și discuții înregistrate între Octavian Berceanu și Marius Isăilă, fostul senator PSD care ar fi urmat să intermedieze șpaga.



„Voi n-ați înțeles…în Albania, pentru c-au vândut armamentu', au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte!”



„Tu spune-i că la un contract, acum un an de zile, a luat de la un contract două milioane cash! A luat două milioane, două milioane-n mână! Ce dracu? În BULGARIA!”



„Vrea la geantă, dăm la geantă! Îi zici, bă, ai un milion! Vom fi generoși. La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”



„Bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij' de miliarde de la Comisia Europeană!”

Marius Isăilă a fost arestat de procurori și va rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

Ministrul Apărării: „Eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm niciun milimetru la o parte din fața corupților”

„Atunci cand am suspiciuni, cer date suplimentare și tot ce primesc relevant trimit către Parchet Justiția își va face treaba, și eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm niciun milimetru la o parte din fața corupților”, a declarat Ionuț Moșteanu, întrebat dacă are o suspiciune de corupție.

