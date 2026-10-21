Oficial: Nicușor Dan a convocat joi o ședință CSAT. Implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră, pe agendă

Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia vor fi analizate implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

Reuniunea va avea loc joi, 22 octombrie, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, a transmis Administrația Prezidențială. În cadrul ședinței, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a mai transmis sursa citată.

Anunțul vine la o zi după ce sursele Digi24 au susținut că o astfel de reuniune va avea loc joi.

Totodată, șeful statului a anunțat, miercuri, că s-a reunit Consiliul Nord-Atlantic pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră.

„România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune”, a spus preşedintele, menţionând că o concluzie clară a şedinţei este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit.

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit, joia trecută, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, în marja Consiliului European, şi au discutat despre incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mării Negre, care ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situaţiei de securitate în regiune.

De asemenea, NATO va desfăşura resurse suplimentare în Marea Neagră în urma unei serii de atacuri cu drone împotriva navelor comerciale, a anunţat marţi o purtătoare de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice.

Citește și:

Dan Neculăescu, noul ministru de Externe: „Securitatea României și a românilor” este prioritatea mea. Ce spune despre Marea Neagră

Măsuri după atacurile asupra navelor din Marea Neagră: SUA au trimis un avion de război Poseidon în Bulgaria

Editor : A.M.G.