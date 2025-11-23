Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar trebuie să o facem cu cap”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, duminică seară, că PSD nu este împotriva disponibilizărilor din administraţie, dar că acestea trebuie făcute cu cap, pentru că funcţionarii concediaţi apelează la justiţie şi revin imediat la muncă.



Întrebată, duminică seară, la Antena 3, dacă PSD este de acord cu varianta tăierii bugetelor în ministere cu 10 la sută anul viitor, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns că trebuie făcute negocieri în coaliţie cu toate cifrele pe masă.

„Noi nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor din administraţie, de exemplu. Dar am spus, hai să o facem cu cap. De trei ani de zile, Asociaţia Municipiilor din România cere o lege care înseamnă evaluarea scrisă anuală a funcţionarilor. În momentul în care încerci să disponibilizezi un funcţionar acum, instanţa ţi-l dă înapoi în secunda doi. După ce s-a dus la instanţă, în două-trei termene ţi l-a trimis înapoi la lucru. Pe lege, aşa cum arată pachetul acesta al administraţiei publice locale, se va întâmpla acelaşi lucru. Şi asta am încercat să explicăm”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea consideră că PSD nu apără pe nimeni şi că ar trebui să plece incompetenţii din sistem.

„Să ne asigurăm că pleacă incompetenţii, da? Dar atunci nu va mai putea judecătorul să vină şi să spună luaţi-l înapoi pentru că n-aţi făcut bine disponibilizarea. (…) Vedeţi, aici ne despărţim noi, pentru că, indiferent ce spunem, se interpretează la televizor şi apare altceva, că PSD blochează reformele. Nu. Dar vrem să le facem cu cap”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că, după ce funcţionarii disponibilizaţi vor câştiga în instanţă, statul va trebui să plătească de două ori, adică să îi despăgubească pe acei funcţionari, iar în al doilea rând să şi răspundă cineva.

„Să ştiţi că au fost de foarte multe ori plângeri pentru abuz în serviciu. Sunt primari care sunt în această situaţie”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Reforma administraţiei, care ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, a fost amânată luni de zile, din cauza divergenţelor din coaliţie legate de reducerea posturilor.

