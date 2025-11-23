Live TV

Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar trebuie să o facem cu cap”

Data actualizării: Data publicării:
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, duminică seară, că PSD nu este împotriva disponibilizărilor din administraţie, dar că acestea trebuie făcute cu cap, pentru că funcţionarii concediaţi apelează la justiţie şi revin imediat la muncă.

Întrebată, duminică seară, la Antena 3, dacă PSD este de acord cu varianta tăierii bugetelor în ministere cu 10 la sută anul viitor, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns că trebuie făcute negocieri în coaliţie cu toate cifrele pe masă.

„Noi nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor din administraţie, de exemplu. Dar am spus, hai să o facem cu cap. De trei ani de zile, Asociaţia Municipiilor din România cere o lege care înseamnă evaluarea scrisă anuală a funcţionarilor. În momentul în care încerci să disponibilizezi un funcţionar acum, instanţa ţi-l dă înapoi în secunda doi. După ce s-a dus la instanţă, în două-trei termene ţi l-a trimis înapoi la lucru. Pe lege, aşa cum arată pachetul acesta al administraţiei publice locale, se va întâmpla acelaşi lucru. Şi asta am încercat să explicăm”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea consideră că PSD nu apără pe nimeni şi că ar trebui să plece incompetenţii din sistem.

„Să ne asigurăm că pleacă incompetenţii, da? Dar atunci nu va mai putea judecătorul să vină şi să spună luaţi-l înapoi pentru că n-aţi făcut bine disponibilizarea. (…) Vedeţi, aici ne despărţim noi, pentru că, indiferent ce spunem, se interpretează la televizor şi apare altceva, că PSD blochează reformele. Nu. Dar vrem să le facem cu cap”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că, după ce funcţionarii disponibilizaţi vor câştiga în instanţă, statul va trebui să plătească de două ori, adică să îi despăgubească pe acei funcţionari, iar în al doilea rând să şi răspundă cineva.

„Să ştiţi că au fost de foarte multe ori plângeri pentru abuz în serviciu. Sunt primari care sunt în această situaţie”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Reforma administraţiei, care ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, a fost amânată luni de zile, din cauza divergenţelor din coaliţie legate de reducerea posturilor.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
4
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
5
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie concediata
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Concediere
Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare”
Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
Val de disponibilizări în SUA: efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială (Corriere della sera)
salariu-oracle-romania
Oracle a început un nou val de concedieri în România. Ce se întâmplă cu angajații disponibilizați
olguta vasilescu
Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni
Recomandările redacţiei
Negocieri privind pacea în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care...
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban, despre revocarea din funcția de consilier...
geneva discutii
Discuții decisive în desfășurare la Geneva între SUA, Ucraina și...
Donald Trump
Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru...
Ultimele știri
Ludovic Orban, avertisment pentru Ilie Bolojan: „Eu aș fi îngrijorat”. Ce spune despre relația președintelui țării cu PSD și premierul
Un băiat de 15 ani dat dispărut a fost găsit la Târgul de Crăciun din Craiova
Ludovic Orban, despre plecarea de la Cotroceni: Nicușor Dan nu mi-a reproșat niciodată nimic, nu am discutat în contradictoriu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că...
Fanatik.ro
„N-am dormit trei nopți la rând!”. Mihai Stoica, toate secretele postului cu apă pe care l-a ținut timp de 7...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii: „Poate juca chiar și fundaș central!”
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă...
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...