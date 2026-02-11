Live TV

Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”

medici in spital
Foto: Shutterstock

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a explicat pentru News.ro în ce situaţie un medic ar putea să rămână în România, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că medicii ar putea fi obligaţi să rămână în ţară pentru un anumit număr de ani. La rândul său, Dr. Alma Stancu, oncolog la Institut du Cancer Sainte-Catherine Avignon, Provence, a afirmat că dacă absolvenţii de medicină de stat, la buget, ce devin specialişti, ar trebui să fie «obligaţi» să lucreze pentru stat, atunci statul ar trebui să oblige şi alte profesii pentru care studiile sunt plătite de stat să facă acelaşi lucru”.

Preşedintele CMR vorbeşte despre acele situaţii în care rezidenţii au obţinut la concurs un post în cadrul unui spital.

După 5 ani de zile de Rezidenţiat, poate că ar trebui ca medicul respectiv să lucreze o vreme în acel spital care a ţinut postul pentru el în acest interval de timp, consideră preşedintele CMR.

Cât despre distribuirea medicilor în zonele rurale sau în oraşele mai mici, opinia sa este că în acele spitale ar trebui să se asigure infrastructura necesară pentru desfăşurarea unui act medical în condiţii optime, echipe multidisciplinare dar şi plata corespunzătoare a gărzilor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la întâlnirea cu primarii de comune, că, dacă viitorii medici beneficiază în România de o pregătire medicală pe toată durata, studii la buget şi rezidenţiat plătit de stat, au o obligaţie faţă de ţară şi cel puţin câţiva ani ar trebui să lucreze undeva în România.

„Hai să punem asta în practică şi atunci cu siguranţă nu vom avea şapte mii de absolvenţi la facultăţilor de medicină din România, vreo patru mii la rezidenţiat şi după nu ştiu câţi ani de zile, cam o mie de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate, sunt pierduţi şi suntem pe locurile 1, 2 şi 3 în multe ţări europene ca număr de medici. Dar, pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi într-adevăr să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic şi aşa mai departe”, a mai spus, printre altele, şeful Executivului.

Preşedintele CMR: Este adevărat că statul investeşte în pregătirea rezidenţilor şi ceva trebuie să se întoarcă şi către stat. Dar în acelaşi timp cred că este foarte important ca spitalele, în special în oraşele mici, sau spitalele mici să asigure şi infrastructura necesară pentru desfăşurarea unui act medical în condiţii optime.”

„Prin perspectiva profesională sunt într-adevăr unele situaţii în care de exemplu rezidenţii au luat la concursul de Rezidenţiat un post în cadrul unei unităţi spitaliceşti şi şi-au făcut pregătirea în Rezidenţiat în centrul universitar cel mai apropiat de spitalul respectiv. Practic aceşti rezidenţi, după 5 ani de zile de rezidenţiat, când postul a fost blocat pentru ca ei să se ducă acolo pe post poate că ar trebui ca o vreme să lucreze în acel spital unde au ocupat de fapt un post şi unde spitalul a ţinut blocat în acel interval de timp locul pentru ei.

Este adevărat că statul investeşte în pregătirea rezidenţilor şi ceva trebuie să se întoarcă şi către stat. Dar în acelaşi timp cred că este foarte important ca spitalele, în special în oraşele mici, sau spitalele mici să asigure şi infrastructura necesară pentru desfăşurarea unui act medical în condiţii optime, pe de o parte şi pe de altă parte echipele multidisciplinare care să poată să asigure confortul de lucru şi siguranţa atât a pacientului cât şi a medicului şi nu în ultimul rând activitatea în acele spitale care presupune foarte multe gărzi să presupună şi o plată corespunzătoare a gărzilor în acele spitale. De asta cred că lucrurile trebuie privite din toate unghiurile. Suntem într-o ţară europeană, nu putem îngrădi această liberă circulaţie a medicilor dar în acelaşi timp trebuie să facem eforturi să-I atragem în sistemul nostru de sănătate şi să le oferim nişte condiţii atractive de lucru şi perspective de dezvoltare.”

Dr. Alma Stancu, oncolog medical la Institut du Cancer Sainte-Catherine Avignon, Provence, unul dintre cele mai mari centre oncologice din Franţa, care primeşte anual mai mult de 2.500 de pacienţi diagnosticaţi cu cancer a transmis pentru news.ro opinia sa legată de declaraţiile recente ale Premierului României. „Dacă absolvenţii de medicină de stat, la buget, ce devin specialişti, ar trebui să fie «obligaţi» să lucreze pentru stat, atunci statul ar trebui să oblige şi alte profesii pentru care studiile sunt plătite de stat să facă acelaşi lucru”, a transmis medicul.

„Este un subiect abordat de foarte mulţi ani şi în Franţa. Şi nu au găsit încă răspunsul. Întrebarea este, dacă absolvenţii de medicină de stat, la buget, ce devin specialişti, ar trebui să fie «obligaţi» să lucreze pentru stat, atunci statul ar trebui să oblige şi alte profesii pentru care studiile sunt plătite de stat să facă acelaşi lucru.

Cei de la ASE să meargă să facă în zonele slab dezvoltate economic. Însă lucrurile nu sunt chiar aşa, studenţii în medicină, ca şi rezidenţii, lucrează în sistem, fără ei, spitalele nu ar mai funcţiona la fel.

Studenţii examinează pacienţii, verifică tensiunea, înlocuiesc secretarele ducând foile din punctul a la punctul b, stau la coadă cu pacienţii la ecografie etc.

Mi se pare de necrezut maniera dispreţuitoare în care sunt trataţi aceşti studenţi şi rezidenţi de stat.

Apoi, politicienii îşi imagineză că obligându-te să lucrezi într-un loc izolat, de la început de carieră, e formator. Nu, e mai degrabă iresponsabil să trimiţi un tânăr medic fără experienţă să lucreze singur, fără să poată discuta cu o echipă, sa aibă o structură în care poate avea acces la multidisciplinaritate. Se poate discuta mai degrabă să dai rezidenţiat pe post, ştii că după rezidenţiatul tău, vei lucra un număr de ani, sau toată cariera în oraşul pentru care ai dat examen iniţial.

Medicul nu este un pion pe care îl pui în stânga şi dreapta acolo unde vrea societatea şi vor politicienii. Trebuie gândit serios şi responsabil. Ce avantaje imi poate propune statul dacă aleg să merg într-o zonă izolată? Obligând, cu siguranţă o să câştige lipsa de motivare a medicilor şi abandonarea  continuării carierelor lor medicale. Şi prin absurd, daca sunt obligaţi şi nu respectă? Care e pedeapsa? Amendă? Vor pleca din România şi vă asigur că găsesc mâine de lucru în Europa şi sunt primiţi cu braţele deschise unde vor”, a declarat pentru News.ro Dr. Alma Stancu.

