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ONU va instrui parlamentarii români în inteligență artificială. Un deputat PNL explică ce va aborda programul: „E un prim pas serios”

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grafica inteligenta artificiala
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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„Un prim pas serios”

Organizația Națiunilor Unite (ONU) va organiza, în perioada 10–12 noiembrie, un program de formare dedicat inteligenței artificiale pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României. Inițiativa a fost aprobată în aceste zile de Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, a anunțat joi deputatul PNL Andrei Baciu, într-o postare pe Facebook.

Programul va fi organizat de ONU, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), și va avea ca obiectiv înțelegerea oportunităților, riscurilor și implicațiilor inteligenței artificiale. La București vor veni doi experți ONU în domeniul AI, din New York și Singapore.

„Programul va aborda, într-o manieră practică:

  • modul în care funcționează inteligența artificială;
  • oportunitățile și riscurile asociate utilizării sale;
  • implicațiile etice și de securitate;
  • reglementarea și supravegherea sistemelor de AI;
  • rolul parlamentelor în adoptarea unor politici publice responsabile”, a transmis Andrei Baciu.

Deputatul PNL spune că inițiativa a pornit în urmă cu aproximativ jumătate de an, de la discuțiile purtate cu reprezentanții ONU și ai UNDP.

„Este deja clar că nu putem legifera responsabil o tehnologie pe care nu o înțelegem suficient”, afirmă Baciu, explicând că aceasta a fost ideea de la care a pornit atunci când a inițiat discuțiile cu reprezentanții celor două organizații la New York și Geneva.

„Mă bucur că aceste discuții se transformă acum într-un proiect concret și benefic pentru România”, a adăugat deputatul.

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„Un prim pas serios”

Baciu susține că inteligența artificială produce deja schimbări majore în societate, economie și piața muncii și afirmă că transformarea este comparabilă, prin amploare, cu cea produsă de electricitate.

„AI a transformat deja societatea, economia, piața muncii și modul în care elaborăm politicile publice. Transformarea este atât de profundă, încât vom discuta despre o eră pre-AI și o eră post-AI, în care am intrat deja”, a scris deputatul.

„Suntem, astfel, cu toții parte a generației care va face această tranziție”, a mai transmis el.

În opinia sa, regulile care vor guverna societatea în următorii ani sunt stabilite în prezent, motiv pentru care parlamentarii trebuie să înțeleagă cât mai bine implicațiile inteligenței artificiale.

„Regulile care vor guverna societatea de mâine se scriu acum. De aceea, este necesar să avem o înțelegere cât mai bună a tuturor acestor implicații”, afirmă Baciu.

„Acest program de formare va contribui la o mai bună înțelegere, astfel încât să oferim toate șansele unei societăți de mâine care utilizează AI în mod etic și responsabil”, a transmis deputatul.

Deputatul PNL anunță și un al doilea demers pe care îl consideră necesar: înființarea unei comisii pentru inteligență artificială în Parlament.

„Acesta este un prim pas serios pe care îl facem. Următorul pas firesc pentru creșterea capacității instituționale este înființarea unei comisii pentru AI, care să poată dobândi, în primul rând, expertiză și apoi capacitatea de analiză rapidă a întregului proces legislativ pentru care este responsabil Parlamentul României. Am propus deja oficial acest demers”, a mai transmis Andrei Baciu.

Editor : C.S.

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