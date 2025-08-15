Operațiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea unui tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie

Salvamontiştii din Maramureş intervin, vineri după amiază, pentru recuperarea unui tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care se află află de patru nopţi pe munte, este deshidratat şi aflat în hipotermie.

Acţiunea de salvare a Salvamont Maramureş, care se desfăşoară în zona Vârfului Pop Ivan, a demarat după ce autorităţile române au fost solicitate să intervină în sprijinul unui tânăr de 26 de ani care a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului.

Bărbatul, cetăţean ucrainean, a petrecut patru nopţi pe munte, suferă de deshidratare şi hipertermie, nu se mai poate deplasa şi nici nu are unde să se adăpostească la umbră, potrivit News.ro,

„La scurt timp după primirea apelului, la faţa locului s-a deplasat echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş. Aceştia au fost sprijiniţi de colegii de la Poliţia de Frontieră Valea Vişeului, din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei. După aproximativ patru ore şi jumătate de la alertă, victima a fost localizată. Echipele au evacuat cetăţeanul ucrainean până la o stână din apropiere, unde i-au oferit adăpost şi au început imediat manevrele de acordare a primului ajutor”, informează oficialii Salvamont Maramureş.

Având în vedere „starea precară” de sănătate tânărului, a fost solicitată intervenţia unui elicopter care să îl preia, întrucât o evacuare terestră ar fi necesitat mobilizarea a încă 8 salvatori montani, iar operaţiunea ar fi durat între 10 şi 12 ore.

