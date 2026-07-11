Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunțat, sâmbătă, că patru alpinişti s-au prăbuşit aproximativ 10 metri, în zona Valea Albişoarei, din Buşteni. La locul evenimentului intervin salvatori montani, iar în sprijin au fost solicitate și două elicoptere SMURD. De asemenea, a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București.

ACTUALIZARE 16:12 Pentru gestionarea situației de urgență a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia va fi și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență București.

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FOTO: ISU Prahova Deschide galeria foto

ACTUALIZARE 15:50: Din cele patru persoane conștiente inițial, una a devenit inconștientă.

Știrea inițială. „Echipele de intervenţie acţionează pentru salvarea a patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albişoarei, din Buşteni. Conform primelor informaţii, acestea s-au prăbuşit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare”, precizează DSU.

Bogdan Toma, purtător de cuvânt al DSU, a precizat la Digi24 că informațiile preliminare indică faptul că coarda de asigurare a alpiniștilor s-ar fi rupt.

Toate cele patru persoane sunt conştiente.

La locul evenimentului intervin salvatori montani, iar în sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureş. Misiunea este în desfăşurare, au mai anunțat autorităţile.

În sprijinul misiunii de salvare, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Acestea se vor deplasa pe stadionul din orașul Bușteni. Totodată, la caz a fost alocat și elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeș.

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Editor : Ș.R.