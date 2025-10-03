Operațiune de salvare în Munții Bucegi, unde doi turiști au rămas blocați în zăpadă. Intervenție și în Parâng

Stratul de zăpadă măsoară peste 50 de centimetri în Munții Bucegi, iar doi turiști au rămas blocați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, după ce au pierdut traseul. Alți cinci oameni au rămas înzăpeziți în Parâng.

Într-o postare publicată pe Facebook, Salvamont Brașov a transmis că stratul de zăpadă depășește 50 cm în Munții Bucegi, iar echipa de prim răspuns din cadrul formației Salvamont Râșnov a ajuns la cei doi turiști rămași blocați pe traseu.

„Salvatorii montani au ajuns la victime și vor începe în curând coborârea acestora către baza muntelui. Cei doi turiști prezintă semne de hipotermie și, din păcate, nu sunt echipați corespunzător. Din primele informații, aceștia au plecat astăzi la ora 11:00 din Bușteni având asupra lor doar o lanternă frontală.

Acțiunea de salvare este una dificilă din cauza condițiilor meteo și a solului acoperit de zăpadă instabilă, iar în partea superioară a muntelui sunt copaci doborâți de greutatea stratului consistent de zăpadă”, a transmis vineri seară, 3 octombrie, sursa citată.

Totodată, în Parâng, cinci oameni au rămas înzăpeziți.

„În jurul orelor 19.00 un apel 112 anunţa că 2 persoane au rămas înzăpezite cu maşina în zona Telescaunul nou din Parâng, având nevoie de ajutor. Jandarmii montani s-au deplasat de îndată spre locul indicat unde au găsit 2 persoane care au rămas blocate cu un autoturism Dacia Duster care nu era dotat cu tracţiune integrală”, au anunțat vineri seară jandarmii montani hunedoreni, într-un comunicat de presă, relatează News.ro.

Conform sursei citate, din cauza condițiilor meteo, au fost nevoiți să parcheze autoturismul și să coboare însoțiți de jandarmi. Ulterior, au dat peste alte trei persoane care rămăseseră blocate cu mașina în zăpadă

„Dacă primele 2 persoane erau lucrători la o cabană din zonă, cei 3 din urmă erau turişti din judeţul Timiş, luaţi de asemenea prin surprindere de condiţiile meteo. Jandarmii i-au ajutat să scoată maşina din zona unde rămăsese blocată, şi au continuat în siguranţă deplasarea”, au mai precizat jandarmii.

Amintim că România scapă de vremea aprigă pentru această perioadă de octombrie spre sfârșitul săptămânii. Ploile se domolesc de sâmbătă, iar duminică și începutul săptămânii viitoare vor aduce chiar și 17 grade Celsius în termometre, în unele regiuni ale țării.

Totuși, meteorologii avertizează că ploile se întorc de la mijlocul săptămânii viitoare, mai ales în est, sub influența unui nou ciclon mediteranean. La acest moment, toată țara este sub avertizare meteorologică de vreme rea. La munte a nins abundent, iar în sudul țării sunt avertizări cod roșu de ploi abundente și inundații.

Editor : A.M.G.