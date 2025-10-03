Operațiune DIICOT: 22 de persoane reţinute pentru proxenetism şi trafic de persoane. Sechestru pe 69 de maşini şi 30 de imobile

Operaţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor DIICOT în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov. În urma a 46 de percheziţii, 22 de persoane au fost reţinute pentru constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane şi spălare de bani. Anchetatorii au pus sechestru pe 69 de vehicule şi 30 de imobile, prejudiciul fiind estimat la milioane de euro, potrivit News.ro.

IGPR anunţă că 22 de persoane au fost reţinute, iar pentru 19 dintre ele procurorii au propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

„În urma celor 46 de percheziţii domiciliare efectuate, la data de 2 octombrie 2025, de către poliţiştii Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă reţinerea a 22 de persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului”, a informat vineri IGPR.

În cadrul acţiunii, anchetatorii au descoperit şi ridicat 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor şi alte probe. Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci şi motociclete, 30 de imobile şi asupra părţilor sociale deţinute de către persoanele vizate în cadrul a şase societăţi comerciale.

Vineri, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a 19 dintre cei reţinuţi. Faţă de alţi trei suspecţi, procurorii DIICOT au dispus control judiciar.

Potrivit IGPR, în judeţul Giurgiu s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din trei structuri, cu peste 30 de membri, care ar fi obţinut sume considerabile din exploatarea sexuală a mai multor femei – concubine, soţii, persoane din anturaj sau victime ale traficului de persoane.

Femeile erau transportate în străinătate, în special în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite, unde li se închiriau apartamente. Membrii grupării publicau online anunţuri de servicii sexuale şi le organizau deplasările către clienţi.

Banii obţinuţi, estimaţi la aproximativ 3,5 milioane de euro, ar fi fost încasaţi de membrii reţelei, care îi reinvesteau în maşini de lux, imobile şi societăţi comerciale, de cele mai multe ori pe numele rudelor. ”Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor. De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea”, precizează IGPR.

O parte a grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unui poliţist. Conform actelor de urmărire penală, acesta ar fi primit bani de la tinerele exploatate în ţările nordice sau ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a oferi informaţii confidenţiale privind eventuale riscuri legate de activităţile ilegale.

