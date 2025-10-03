Live TV

Operațiune DIICOT: 22 de persoane reţinute pentru proxenetism şi trafic de persoane. Sechestru pe 69 de maşini şi 30 de imobile

Data actualizării: Data publicării:
politisti inarmati la perchezitii
Foto: Poliția Română

Operaţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor DIICOT în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov. În urma a 46 de percheziţii, 22 de persoane au fost reţinute pentru constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane şi spălare de bani. Anchetatorii au pus sechestru pe 69 de vehicule şi 30 de imobile, prejudiciul fiind estimat la milioane de euro, potrivit News.ro.

IGPR anunţă că 22 de persoane au fost reţinute, iar pentru 19 dintre ele procurorii au propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

„În urma celor 46 de percheziţii domiciliare efectuate, la data de 2 octombrie 2025, de către poliţiştii Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă reţinerea a 22 de persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului”, a informat vineri IGPR.

În cadrul acţiunii, anchetatorii au descoperit şi ridicat 265.000 de lei, aproximativ 62.000 de euro, peste 13.000 de lire sterline, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor şi alte probe. Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci şi motociclete, 30 de imobile şi asupra părţilor sociale deţinute de către persoanele vizate în cadrul a şase societăţi comerciale.

Vineri, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a 19 dintre cei reţinuţi. Faţă de alţi trei suspecţi, procurorii DIICOT au dispus control judiciar.

Potrivit IGPR, în judeţul Giurgiu s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din trei structuri, cu peste 30 de membri, care ar fi obţinut sume considerabile din exploatarea sexuală a mai multor femei – concubine, soţii, persoane din anturaj sau victime ale traficului de persoane.

Femeile erau transportate în străinătate, în special în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite, unde li se închiriau apartamente. Membrii grupării publicau online anunţuri de servicii sexuale şi le organizau deplasările către clienţi.

Banii obţinuţi, estimaţi la aproximativ 3,5 milioane de euro, ar fi fost încasaţi de membrii reţelei, care îi reinvesteau în maşini de lux, imobile şi societăţi comerciale, de cele mai multe ori pe numele rudelor. ”Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor. De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea”, precizează IGPR.

O parte a grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unui poliţist. Conform actelor de urmărire penală, acesta ar fi primit bani de la tinerele exploatate în ţările nordice sau ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a oferi informaţii confidenţiale privind eventuale riscuri legate de activităţile ilegale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Digi Sport
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Ultimele știri
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși
Anunțul lui Bolojan privind alegerile din București. Când ar putea avea loc și care este pericolul de a „tensiona situaţia în coaliție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fata care ofera interviu ascunsa
Mărturia cutremurătoare a unei fete care a fost traficată înainte de a împlini 18 ani: abuz verbal, abuz fizic, viol, abuz economic
most wanted
Un bărbat condamnat pentru trafic de minori, aflat pe lista Most Wanted a poliției, este adus în ţară din Marea Britanie
documente, interviu, birou
Angajatorii vor primi 2.250 lei pe lună pentru a încadra în muncă victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane
barbat cu mainile prinse in catuse,la spate
Interlop din clanul Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism. Recruta tinere prin metoda „loverboy” şi le obliga să se prostitueze
politisti inarmati la perchezitii
Percheziții într-un dosar legat de crima de la Padina: tranzacție cu arme pentru a reduce pedeapsa unui inculpat
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...