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Video Operațiune la limită pentru salvarea a doi alpiniști germani în Bucegi. Nemții nu credeau că în România se fac astfel de intervenții

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Operațiune de salvare a doi alpiniști germani în Bucegi. Foto: Captură video Salvamont Prahova
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Un elicopter care se află incredibil de aproape de peretele muntelui, un om care se lansează cu troliul din aparatul de zbor printre vârfurile muntoase care formează o pâlnie din pereţi de stâncă şi multă stăpânire de sine. Asta se observă în imaginile surprinse de camerele amplasate pe căştile celor doi salvamontişti care au participat, sâmbătă, la acţiunea de recuperare a doi alpinişti germani, care sunt şi salvatori montani în țara lor şi care au rămas blocaţi pe peretele Văii Albe, una dintre cele mai dificile zone din România.

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Eroii acţiunii de salvare derulate sâmbătă, în Bucegi, sunt, pe lângă echipajul aerian care a pilotat elicopterul trimis de la Târgu Mureş, salvamontiştii prahoveni Sergiu Frusinoiu şi Andrei Dascălu de la Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova.

Sergiu Frusinoiu lucrează de 7 ani în Salvamont Prahova şi a fost primul inserat în munte cu trolul, din elicopter. Apoi o ceaţă ca în basme”, după cum el însuşi povesteşte s-a lăsat între munţi, obligând echipajul de pe aeronavă să se retragă.

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După ce condiţiile meteo au permis reluarea operaţiunii, al doilea salvamontist, Andrei Dascălu, a intervenit. El este în Salvamont Prahova de 21 de ani.

Imaginile surprinse de camerele amplasate pe căştile salvatorilor şi publicate duminică sunt din categoria celor care taie răsuflarea, notează News.ro.

Aparatul de zbor, perfect stăpânit de piloţi, se afla extrem de aproape de peretele de stâncă. În imagini se văd oameni care se lansează în hău cu o stăpânire de sine incredibilă, dar şi celebra politeţe germană - salvatorul care ajunge să fie salvat mulţumeşte din prima secundă colegului care îi vine în ajutor.

Sergiu Frusinoiu a dezvăluit că cei doi germani, salvamontişti şi ei, le-au spus salvatorilor prahoveni că nu ar fi crezut că în România se fac asemenea salvări cu elicopterul, poate doar în Elveţia”.

Editor : Ș.R.

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