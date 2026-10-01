Un român a fost reținut de DIICOT într-o anchetă desfășurată de autoritățile din mai multe țări care are scopul de a destructura o grupare, denumită KillSec, care se ocupa cu furtul de date informatice, revânzarea lor și șantajul victimelor. În destructurarea grupării au contribuit, pe lângă DIICOT și DCCO, autorități din opt state, printre care Marea Britanie, SUA sau Germania.

„Astfel, din probele administrate în cursul urmăririi penale până la acest moment a reieșit că, în luna octombrie 2023, inculpatul, împreună cu alți membri, a acționat într-un grup infracțional organizat, transfrontalier, denumit generic KillSec, în scopul obținerii unor sume de bani din ”furtul de date informatice” și vânzarea lor către terți interesați”, potrivit unui comunicat transmis de DIICOT.

Procurorii subliniază că românul, alături de ceilalți membri, a creat „o infrastructură tehnică destinată accesării și transferului neautorizat de date și a configurat, succesiv, servere de comandă și control, găzduite de un furnizor global de cloud computing”.

În România, au fost percheziții în București și Vaslui, de unde au fost găsite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

Fiecare membru al grupării avea câte un alias cunoscut în mediul online și comunica prin intermediul unor mesagerii criptate.

„Pe parcursul activității infracționale, membrii grupării au identificat vulnerabilitățile sistemelor informatice ale potențialelor victime, au achiziționat credențiale de acces oferite spre vânzare pe Darknet, accesat ilegal sisteme informatice, ca urmare a vulnerabilităților identificate sau folosind credențialele obținute, au exfiltrat date informatice din sistemele atacate, iar ulterior au contactat victimele sub amenințarea că, în situația în care nu achită o răscumpărare în criptomonedă, datele vor fi publicate online sau vândute altor grupări de criminalitate informatică”, mai arată procurorii DIICOT.

În plus, mai arată anchetatorii, victimele primeau mostre din propriile date sau erau îndrumate să acceseze link-uri unde erau publicate aceste mostre.

Ancheta datează din 2025, când, sub egida Eurojust, s-a constituit o echipă comună de anchetă între România și Belgia, la care s-au alăturat ulterior Germania și Grecia.

Mai târziu, ancheta a fost extinsă în mai multe state, cum ar fi Belgia, Germania, Grecia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Finlanda. La anchetă au participat și autorități din SUA, dar și două companii private.

Între timp, autoritățile au preluat controlul și asupra site-ului grupării, iar cu ajutorul Centrului European pentru Criminalitate Cibernetică au fost produse rapoarte despre activitățile grupului, au fost examinate probele digitale și s-a luat urma criptomonedelor care aparțin grupării.

Bărbatul de 24 de ani reținut în România urmează să afle dacă va fi arestat preventiv pentru acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu programe informatice și șantaj.

Editor : M.G.