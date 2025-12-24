Climatologul Roxana Bojariu a explicat miercuri, în direct la Digi24, că valurile de căldură sunt „cele mai stresante” fenomene pentru oameni și că efectele lor se amplifică de la an la an, însă România ar putea avea „o nișă de oportunitate” în agricultură dacă își gestionează corect resursele. „Asta presupune adaptare”, a avertizat însă aceasta.

Întrebată care dintre toate fenomenele extreme sunt cele mai stresante pentru specia umană, Bojariu a spus că „cele legate de valurile de căldură”.

„Frecvența, intensitatea și durata lor. Și declanșarea lor în funcție de anotimp, care devine din ce în ce mai timpurie”, a spus ea.

Climatologul a explicat că „lucrul acesta afectează clar prin creșterea mortalității legate de extremele termice ridicate, deși cum e clima prezentă și la latitudinile medii, mortalitatea datorată temperaturilor scăzute e încă mai mare. Numai că cea datorată temperaturilor ridicate crește foarte mult, și proiecțiile arată că va crește și mai mult”.

Aceasta a menționat că și toate sectoarele socio-economice din marile aglomerări urbane sunt impactate de temperaturile ridicate.

De asemenea, climatologul a explicat și că aceste lucruri, din păcate, se combină.

„Aspectul acesta termic intervine în foarte multe fenomene cu impact și ai probleme în asigurarea energiei pentru că ai secetele legate de perioade cu temperaturi ridicate și probleme cu debitele, dar ai și probleme legate în același timp cu răcirea în centralele nucleare. Ai probleme cu hidroenergia, dar și cu energia pentru că dacă se trece de un anumit prag de temperatură și un debit al Dunării, centrala de la Cernavodă nu mai face față. Nu există riscuri individuale”.

„Noi am avea chiar o nișă de oportunitate”

Întrebată dacă în România vor fi probleme cu resursele de apă potabilă, Bojariu a spus că da, „dar nu atât de severe precum cele din zona mediteraneană”.

„Vom avea și noi probleme dacă nu vom ști să avem o exploatare inteligentă a resurselor, dacă nu vom ști să ne gospodărim bine”, a afirmat ea.

„Altfel, noi am avea chiar o nișă de oportunitate în agricultură, chiar dacă și în cazul României, în anotimpul de vară, mai ales, vom avea probleme cu resursa de apă”, a punctat ea. Aceasta a mai precizat însă că „în zone din Spania, din sudul Franței, din Italia, din Grecia, Turcia, la orizontul 2050, anumite terenuri nu vor mai putea fi cultivate, chiar cu orice tehnologie, din cauza condițiilor climatice”.

Climatologul a precizat că avem „posibilitatea să ne adaptăm și chiar să facem o agricultură care să aducă beneficii din toate punctele de vedere, numai că asta presupune adaptare”.

Cu toate acestea, Bojariu a menționat că în nordul continentului „vom avea condiții mai bune”, dar „până la un anumit moment”.

„Și acolo vor interveni alți factori. Deci aici e problema cu semnalul schimbării climei, care se proiectează diferit pe regiuni, în funcție de factorii locali, iar Europa va cunoaște acest contrast. În zona nordică precipitații mult mai abundente și în zona sudică o scădere a precipitațiilor”.

Editor : C.S.