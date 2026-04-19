Video Opt din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Românii admit că cer sfaturi medicale de la chatbot: „E mai la îndemână decât doctorul”

Opt din 10 diagnostice stabilite de chatboți sunt eronate.

Vrăjiți de inteligența artificială, românii apelează tot mai des la chatboți atunci când trebuie să ia o decizie. Chiar și când au probleme medicale. Un studiu recent, realizat în Statele Unite, avertizează însă că nu ar trebui să ne bazăm pe diagnosticele oferite de platformele cu AI, ca Gemini sau ChatGPT. Și în niciun caz nu ar trebui să luăm medicamentele recomandate, pentru că în 80% din cazuri, chatboții fac greșeli care ne pot costa sănătatea.

Tot mai mulți oameni își caută răspunsuri medicale pe internet, iar chatboții bazați pe inteligență artificială devin o sursă rapidă de informare. Fără consult de specialitate și cu puține cunoștințe medicale, utilizatorii primesc adesea răspunsuri incomplete sau eronate.

„Tocmai i-am scris unui chatbot că am dureri de cap, de stomac și înțepături în zona abdominală. Deși mi-a recomandat să merg la un medic pentru control, mi-a dat o listă cu diagnostice posibile, dar și cu medicamente”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

O greșeală care ne poate aduce și mai multe probleme de sănătate pentru că, spun experții americani, opt din 10 diagnostice stabilite de chatbot sunt eronate.

„Am făcut chestia asta, știu că nu e ok, că până la urmă trebuie să mergi la un doctor”, spune cineva.

„L-am mai întrebat despre anumite simptome. Câteodată da, am încredere. Dacă îl întreb despre o răceală sau ceva mai minor, mi se pare ok. E mai la îndemână să-l întrebi pe ChatGPT, decât să mergi la doctor”, e de părere altcineva.

„Chiar vorbeam cu un prieten: de la o simplă viroză îi dădea că mai are o săptămână de trăit”, concluzionează altcineva.

Specialiștii ne avertizează să nu înlocuim consultația la medic cu o vizită pe internet.

„Poate da complicații față de medicația, care nu ajută și poate să facă rău. Există reacții adverse, există interacțiuni cu alte medicamente”, explică Ionuț Streza, medic primar.

Sociologii spun că aceste intrumente sunt folosite din comoditate și lipsă de încredere.

„Inteligența artificială e foarte ușor de transformat, în mintea noastră, într-un personaj care este expert în bolile omului, altădată în bolile sufletului și să ajungem să îi cerem tot felul de opinii, pentru că nu ne judecă, ba de cele mai multe ori ne conformă și ne gâdilă orgoliul”, e de părere sociologul Romulus Oprica.

Oamenii de știință americani au testat platforme dezvoltate de giganții OpenAI, Google şi DeepSeek.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

