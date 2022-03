Opt persoane, trimise în judecată, după ce doi bărbați au fost prinși conducând cu acte false.

Opt persoane au fost trimise în judecată pentru diferite infracțiuni în cadrul unui dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Cercetările au început după ce doi bărbați au fost prinși de mai multe ori conducând mașini cu acte false.

Potrivit IPJ Ilfov, în perioada 2020-2022, polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dâmbovița, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea „au documentat activitatea infracțională a unui număr de opt înculpați”.

Aceștia erau cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, tăinuire, conducerea unui vehicul neînmatriculat, complicitate la conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals în declarații, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, fals intelectual în forma instigării și în modalitatea participației improprii, în formă continuată, precum și uz de fals, în formă continuată.

Luni, cei opt inculpați au fost trimiși în judecată. Unul dintre inculpați este judecat „sub aspectul săvârșirii unui număr de 11481 de acte materiale”.

Cercetările au pornit după ce în perioada 24 iunie 2018-22 martie 2021, doi bărbați, tată și fiu, au fost opriți în trafic, în mod repetat, în timp ce conduceau autovehicule și, de fiecare dată, ar fi prezentat organelor de poliție, permise de conducere false, aparent emise de autoritățile din Spania, Italia și Irlanda.

Anchetatorii spun că „procurarea permiselor de conducere respective ar fi fost intermediată contra cost, de către alți 3 bărbați, iar în scopul falsificării documentelor, unul dintre aceștia, în vârstă de 47 de ani, ar fi procedat la identificarea potențialilor beneficiari, a colectării sumelor de bani de la aceștia, obținerea datelor de identitate și a fotografiilor cu fizionomia beneficiarilor și punerea acestora la dispoziția presupsului falsificator, acesta din urmă, fiind reținut la data de 09 ianuarie a.c., de către polițiștii Serviciului Rutier din Ilfov”, potrivit Mediafax.

De asemenea, bărbatul de 47 de ani ar fi facilitat înmatricularea provizorie ori definitivă în România a mai multor autovehicule, utilizând documente falsificate.

