Oracle a început un nou val de concedieri în România și a notificat 404 angajați că își vor pierde locurile de muncă. Potrivit informațiilor apărute în presa din România, salariații vizați au primit notificările luni, 3 noiembrie 2025, printr-un mesaj intern marcat „Highly Confidential”, transmis de managerii direcți și de departamentul de resurse umane.

Acțiunile recente de reorganizare nu sunt izolate. Oracle a mai făcut disponibilizări în România și în 2023, în cadrul unui program global de eficientizare.

Până la această oră, Oracle nu a anunțat oficial restructurarea. Digi24 a solicitat un punct de vedere din partea Oracle România, iar răspunsul este în așteptare.

Pachete de compensare în funcție de vechime

Potrivit surselor Digi24.ro, angajaţii disponibilizați vor primi compensații importante, calculate în funcție de vechimea în companie.

Cele mai mici pachete pleacă de la 3 salarii pentru angajații cu o vechime între 0 și 3 ani. Compensația maximă ajunge la 12 salarii, în cazul celor care au lucrat cel puțin 11,5 ani în organizație.

Pe lângă compensații, potrivit surselor, există și un preaviz extins la două luni, dublu față de cele 20 de zile lucrătoare prevăzute în mod normal. În această perioadă, angajații nu sunt obligați să lucreze și vor fi considerați în „concediu plătit”, pentru a-și căuta noi locuri de muncă.

Concedieri la nivel global, pe fondul tranziției către AI

Disponibilizările din România fac parte dintr-un program global de restructurare prin care Oracle își mută resursele către servicii cloud, infrastructură și tehnologii de inteligență artificială.

În luna septembrie 2025, presa internațională anunța că mii de angajați din SUA au fost concediați, în special în Washington și California. Alte valuri sunt așteptate în mai multe regiuni ale lumii.

Deși Oracle nu a comentat public aceste măsuri, documente depuse în SUA confirmă reducerile de personal, ca parte a unei strategii de modernizare și eficientizare.

Situația Oracle în România: venituri în creștere, profituri mixte

Grupul Oracle are în prezent peste 4.400 de angajați în România, organizați în trei companii: Oracle România, Oracle Global Services România și Oracle Sovereign Cloud.

Deși forța de muncă locală rămâne una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, rezultatele financiare ale entităților din țară au evoluat diferit.

Potrivit datelor financiare publice, Oracle a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri cumulată de 1,66 miliarde de lei, în creștere cu 23,2% față de anul anterior.

Cea mai mare entitate locală, Oracle România, a raportat o cifră de afaceri de 963,5 milioane de lei și un profit net de 8,62 milioane de lei, de aproape cinci ori mai mare decât în 2023.

Creșterea a venit în special pe fondul extinderii proiectelor de consultanță, servicii cloud și software.

În schimb, Oracle Global Services România a înregistrat pierderi de 12,53 milioane lei, după ce în 2023 raportase un profit de 18,34 milioane lei.

Scăderea profitabilității ar putea fi corelată cu reorganizările interne și mutarea resurselor către alte zone strategice, în special servicii cloud și AI.

La nivel mondial, Oracle a raportat venituri de 55,78 miliarde de dolari pentru anul fiscal încheiat la 28 februarie 2025, o creștere de 6,23% față de anul precedent. Grupul își accelerează investițiile în infrastructură cloud și soluții de inteligență artificială, direcții care determină schimbări majore în structura echipelor.