Live TV

Video Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate

Data actualizării: Data publicării:
Tren suspendat în Berlin
Tren suspendat în Berlin. Foto: Profimedia

Iașiul ar putea fi primul oraș cu un tren suspendat din România. Proiectul aparține unui ONG care va face studiul de prefezabilitate din fonduri private.

Trenul suspendat ar urma să aibă un traseu de aproape 30km prin oraș, iar inițiatorii se bazează pe bani de la bugetul Uniunii Europene.

Trenul suspendat ar trebui să pornească de la intrarea în oraș, de la Drumul European 85, prin cartierele mărginașe aglomerate, și să ajungă până la aeroport.

Inițiatorii spun că proiectul ar costa de două-trei ori mai puțin decât realizarea unei linii de metrou, de exemplu.

Astăzi se face primul pas, semnarea documentelor pentru studiul de prefezabilitate.

Costul de peste 200.000 euro este suportat integral din fonduri private, din sponsorizări. Când va fi gata acest studiu, iar durata estimată este de aproximativ un an, el va fi predat gratuit autorităților locale, ca să se ocupe mai departe de implementare.

Studiul ar trebui să stabilească variantele optime de traseu, dar și costul total al proiectului. Intenția este de a obține bani europeni din bugetul 2024-2028-2034.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JURNAL ORA 09 CF 240226_13191
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a refugiat la Iași cu fiica sa de șase ani. „Am avut mare noroc”
barbat cu mainile prinse in catuse
Ce pedeapsă a primit bărbatul din judeţul Iaşi care şi-a atacat fosta soţie cu un ciocan şi apoi i-a dat foc
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru că acesta ajutase justiția
zapada ambulanta derapaj iasi
Ambulanță blocată în zăpadă în Iași. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor
Bani
Localități sufocate de lefurile din primării. Cazul unei comune din Iași cu 13 angajați: „Recunosc, noi trebuie să fim desființați”
Recomandările redacţiei
volan mașină
Permis suspendat pentru neplata amenzilor. Ce trebuie să știe...
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Donald Trump a venit cu un nou termen în care vrea să pună capăt...
om cu un copil prin parc si soare
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: meteorologii anunță că...
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Emmanuel Macron va actualiza doctrina nucleară a Franței. Ce ar putea...
Ultimele știri
Alertă de gripă aviară în Cluj: două lebede, găsite moarte în zona unui lac de acumulare. Au fost stabilite mai multe restricții
Rusia încearcă „să se joace” cu Donald Trump pentru a amâna negocierile de pace, spune Volodimir Zelenski: „Nu poate să ne ocupe”
Ședința CGMB de joi, suspendată din cauza absenței consilierilor PSD, PUSL și AUR. Ce proiecte erau pe ordinea de zi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Nicușor Dan, EXECUTAT SILIT! Dovezile au fost publicate joi dimineața
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, propunere pentru Radu Miruţă după declaraţiile privind promovarea Stelei: “Îi dau o basculă...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Tensiuni în creștere la granițele României. Viktor Orban acuză Ucraina și ordonă mobilizarea de militari în...
Adevărul
România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...