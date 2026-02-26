Iașiul ar putea fi primul oraș cu un tren suspendat din România. Proiectul aparține unui ONG care va face studiul de prefezabilitate din fonduri private.

Trenul suspendat ar urma să aibă un traseu de aproape 30km prin oraș, iar inițiatorii se bazează pe bani de la bugetul Uniunii Europene.

Trenul suspendat ar trebui să pornească de la intrarea în oraș, de la Drumul European 85, prin cartierele mărginașe aglomerate, și să ajungă până la aeroport.

Inițiatorii spun că proiectul ar costa de două-trei ori mai puțin decât realizarea unei linii de metrou, de exemplu.

Astăzi se face primul pas, semnarea documentelor pentru studiul de prefezabilitate.

Costul de peste 200.000 euro este suportat integral din fonduri private, din sponsorizări. Când va fi gata acest studiu, iar durata estimată este de aproximativ un an, el va fi predat gratuit autorităților locale, ca să se ocupe mai departe de implementare.

Studiul ar trebui să stabilească variantele optime de traseu, dar și costul total al proiectului. Intenția este de a obține bani europeni din bugetul 2024-2028-2034.

Editor : Sebastian Eduard