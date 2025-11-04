Încă un oraș mare din România a anunțat că va renunța la artificiile de Revelion. Constanța se alătură unei liste din care mai fac parte Cluj-Napoca, Ploiești, Iași și Brașov, informează Digi24.

De Revelion, autoritățile locale din Constanța nu vor mai organiza tradiționalul foc de artificii. Decizia a fost luată pentru protejarea animalelor, dar și a mediului. Focurile de artificii pot provoca panică și un stres extrem animalelor, în special câinilor și, în plus, specialiștii de mediu atrag atenția că acestea pot polua aerul. Astfel de decizii au fost luate de primăriile din mai multe orașe din România. Este vorba despre Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ploiești și, iată acum, și Constanța.

În cele mai multe orașe din țară, aceste focuri de artificii vor fi înlocuite cu spectacole de lumini și de drone.

