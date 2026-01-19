Orașul din România care vrea să facă transportul public gratuit, ca să compenseze creșterea taxelor locale

Municipiul Arad ar putea deveni primul oraş din România în care transportul public local este gratuit, a anunţat primarul Călin Bibarţ.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Primăria municipiului Arad, în prezent, administraţia locală se află în etapa de analiză şi consultare a actelor normative de la nivel central care trebuie respectate în vederea elaborării unui proiect de hotărâre care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Municipal. Totodată, sunt identificate şi avizele necesare pentru implementarea acestui demers.

„Dacă proiectul va fi aprobat, Aradul ar deveni primul oraş din România cu transport public gratuit şi unul dintre puţinele oraşe din Europa care aplică această măsură, alături de Luxemburg, Dunkirk şi Tallinn”, se arată în comunicatul citat de News.ro.

Iniţiativa vine în urma majorării taxelor şi impozitelor locale, ca măsură de atenuare a efectelor acesteia. Primăria mai spune că este și o „formă de valorificare a investiţiilor majore realizate în ultimii ani pentru modernizarea şi creşterea atractivităţii transportului public local”.

De asemenea, municipalitatea îşi propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de transport în comun, contribuind astfel la reducerea poluării şi la decongestionarea traficului rutier.

