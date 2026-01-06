Live TV

Orașul surpriză în care s-au mărit prețurile la locuințe. Specialiștii anunță schimbări pe piața imobiliară în 2026

cheie cu un breloc cu casa si un cuplu in spate
Foto: Guliver/Getty Images

Anul 2025 a fost dificil pentru piața imobiliară, cu majorări de taxe, creșteri de prețuri și multe incertitudine. Specialiștii se așteaptă ca primele luni ale lui 2026 să fie marcate de o stagnare. Craiova a urcat pe locul patru în topul orașelor din România cu cele mai scumpe locuințe.

Cele mai scumpe orașe din România pentru cumpărarea de locuințe rămân Cluj-Napoca, unde prețul mediu pentru un m² este de 3.200 euro, Brașovul, unde se plătește în jur de 2.000 euro pe metrul pătrat și Bucureștiul, unde prețurile ajung și la 5.000 euro pe metrul pătrat în cele mai scumpe cartiere.

O surpriză este Craiova. Orașul a urcat pe locul patru în topul celor din România cu cele mai scumpe locuințe, cu un preț mediu de 2.000 euro pe metru pătrat.

La polul opus, cele mai ieftine orașe pentru cumpărarea locuințelor sunt Galați, Bacău și Pitești. Aici sunt zone unde metrul pătrat costă și sub 1.200 euro.

În cazul celor mai scumpe cartiere din țară, acestea sunt cele din București: în Aviatorilor prețurile ajung la aproape 5.000 euro pe metru pătrat, în zona Herăstrău la aproape 4.500 euro, iar în centrul Clujului metrul pătrat ajunge la aproape 4.000 euro.

Chiriile au atins și ele prețuri colosale. În zonele exclusiviste din Capitală, oamenii închiriau cu 3.000 euro pe lună un apartament premium, iar în Brașov, un apartament de lux într-o zonă bună se închiria cu aproximativ 1.100 euro pe lună.

Cele mai ieftine chirii din țară erau anul trecut plătite în Timișoara și Iași, în zone unde oamenii plăteau 220 euro pe lună.

