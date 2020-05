Orban: 200.000 de cereri de suspendare a ratelor la credite, o cincime aprobate. Ce spune premierul despre plata șomajului tehnic

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că până la data de 30 aprilie, aproape 40.000 de persoane fizice şi juridice beneficiau de măsura suspendării plăţii ratelor la credite, dintr-un total de 200.000 de cereri depuse. El a prezentat și cifrele legate de șomajul tehnic.

"O altă măsură pe care am luat-o a fost măsura suspendării plăţii ratelor la credite pe o perioadă de până la nouă luni, adică până în data de 31 decembrie. Trebuie să vă spun din capul locului că adresabilitatea acestei măsuri a fost cea mai largă. M-am uitat şi în alte ţări europene, în nicio ţară europeană această măsură de suspendare a plăţii ratelor nu a avut adresabilitate către toate categoriile de persoane fizice şi persoane juridice. (...) Şi aici - nu am încă datele exacte, datele exacte sunt cunoscute de bănci -, dar este vorba de peste 200.000 de persoane fizice şi juridice care au solicitat suspendarea plăţii ratelor şi, după informaţiile pe care le am, până la nivelul datei de 30 aprilie, aproape 40.000 de persoane fizice şi juridice beneficiau de această măsură, adică se luase decizia de a li se acorda suspendarea ratelor", a declarat Ludovic Orban luni seară, la Palatul Victoria.

Premierul a prezentat şi situaţia privind aplicarea măsurii şomajului tehnic.

"Pentru prima perioadă de plată a şomajului tehnic am avut în plată peste 570.000 de angajaţi. De asemenea, am instituit o formă de sprijin care nu prea a fost utilizată, o formă de acordare a unei indemnizaţii de 75% din salariul mediu către profesioniştii, în sensul Codului civil, care funcţionează prin persoane fizice autorizate, prin întreprinderi individuale, de asemenea, către cluburile sportive care, practic, nu au mai putut să funcţioneze, s-a interzis funcţionarea cluburilor sportive şi pentru această măsură am avut în plată pentru prima perioadă de plată aproape 60.000 de beneficiari", a spus Orban.

Premierul s-a referit şi la alte măsuri, "mai puţin vizibile", dar care "au generat efecte favorabile şi pentru cetăţeni".

"Am ridicat presiunea de pe cetăţeni în privinţa plăţii taxelor şi impozitelor locale cu bonificaţiile care sunt stabilite de consiliile locale, prorogând termenul la care pot fi plătite cu beneficiile, facilităţile acordate de consiliile locale de la 31 martie până la data de 30 iunie. De asemenea, am dispus amânarea la plată pentru servicii de utilităţi şi chirii pentru anumite categorii de persoane juridice şi persoane fizice", a menţionat el.

