Ordin de protecţie provizoriu pentru Marian Vanghelie. A ar fi ameninţat-o cu moartea pe Oana Niculescu Mizil

Foto: Marian Vanghelie / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a primit ordin de protecţie provizoriu şi nu are voie să se apropie de fosta sa parteneră, Oana Niculescu Mizil, după ce ar fi ameninţat-o pe aceasta cu moartea, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

Duminică, în jurul orei 15:20, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi prin 112 de către o femeie cu privire faptul că, în timp ce se afla la locuinţa sa din oraşul Voluntari, a fost ameninţată de fostul partener cu acte de violenţă.

„Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate şi a completării formular evaluare a riscului, conform Legii 217/2003, a reieşit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecţie provizoriu", informează Inspectoratul Poliţiei Judeţene Ilfov.

Cercetările sunt continuate de poliţişti în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

