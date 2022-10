Ordonanța de plafonare a prețului lemnelor nu ajută oamenii: N-are forță să-l scadă, nici măcar Guvernul. Asta-i o prostie

Guvernul a plafonat prețul lemnului de foc la 400 de lei metrul cub, dar măsura contează doar pentru norme și statistici oficiale de stat. Cetățeanul obișnuit nu poate cumpăra lemn cu 400 de lei metrul cub, din cauză că n-are de unde. Niciun negustor nu vinde la tariful dictat. O echipă Digi24 a fost prin mai multe depozite și a încercat să cumpere lemne de foc, dar jurnaliștii l-au găsit la preț dublu față de cel plafonat.

Ieftinirea lemnului de foc întârzie. În depozite, metrul cub tot de la 750 de lei în sus costă. N-are forță să-l scadă... nici măcar Guvernul, cu ordonanțele sale. Plafonarea la 400 de lei metrul cub, anunțată miercuri de Executiv, este bună doar pentru... statistici și norme. Niciun depozit particular nu vinde cu acest preț dictat. Nici acum, nici săptămâna viitoare, nici peste o lună. Pentru că este imposibil, zic negustorii.

Vânzător lemne: Nu aduc la 400, că n-ai cum să aduci la 400 (lei/mc – n.red.). Asta-i o prostie, cine a pus chestia asta cu 400. N-are nicio legătură! N-ai cum să aduci așa ceva! Păi gândiți-vă că... Păi, ei și-au dat cu stângul în dreptul! Păi, dacă bușteanul e 800 de lei pe picior, metrul cub? Păi, ăla nu trebuie exploatat, ăla nu trebuie făcut, ăla nu trebuie...

Reporter: Dar ei de ce fac chestia asta acum?

Vânzător lemne: Credeți-mă, nu știu!

Reporter: N-o să fie pe niciunde 400, presupun.

Vânzător lemne: N-o să fie niciodată.

Reporter: Și atunci, pentru ce plafonare măi, frate?

Vânzător lemne: N-o să găsiți niciodată.



Am plecat la alt depozit și n-am găsit cu 400. Apoi la altul. Tot degeaba. Am și filmat momentul, dar lemn la preț plafonat tot n-am găsit.

Reporter: Deci... eu am venit să cumpăr lemne de la dumneavoastră cu 400 de lei.

Constantin Sanda, reprezentant depozit lemne: Eu vă cred, dar să cumpărați la prețul ăsta este imposibil.

Reporter: Păi, de ce e imposibil?

Constantin Sanda: Păi, sinceri să fim, noi achiziționăm undeva la 600 de lei. Vă dați seama. Sunt costuri de angajați, de motorină, trebuie plătiți... Băiatul ăsta, uitați, muncește. Nu se poate!

Reporter: Nu se poate cu 400?

Constantin Sanda: Din păcate, nu!

Reporter: Păi, Statul așa zice. Că se poate.

Constantin Sanda: Vă dați seama că, probabil, dânșii nu știu cu cât achiziționăm noi lemnul și nu știu despre ce e vorba. Probabil... Nu știu ce să zic.

Reporter: Deci, la 400, exclus să-mi vindeți?

Constantin Sanda: Imposibil! Noi luăm undeva la 600 de lei. Undeva la 600 de lei, metrul cub. Ceea ce nu poți să-l dai cu 400. Asta înseamnă să dau de la mine bani! Păi, ce fac? În cazul ăsta ce fac?

Reporter: Nici dacă vin săptămâna viitoare nu-mi dați cu 400?

Constantin Sanda: Păi, tot același preț este.

Reporter: Vin peste o lună, când vine frigul.

Constantin Sanda: Dacă ar scădea prețul, vă dați seama că... poate, poate. Dar altfel... Depinde de ceea ce fac și ei. Trebuie să ne ajute și ei, ca să putem să facem și noi. Altfel nu se poate!

Momentan, așadar, situația este aceasta: Ordonanța lemnelor de foc îl ajută pe cetățean... fix cu nimic.

