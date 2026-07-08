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Organizațiile neguvernamentale propun mai multe schimbări, după cazul azilelor ilegale din Bihor. Scrisori deschise către autorități

Data publicării:
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Imagini din timpul perchezițiilor de la azilele ilegale din Bihor. Sursă: DIICOT
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Mai multe organizații specializate în acordarea de servicii sociale au transmis, pe fondul situației generate de cazul azilelor ilegale din Bihor, scrisori deschise către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan prin care propun mai multe modificări în așa fel încât să fie evitate situații similare în viitor. În același timp, asociațiile și-au exprimat solidaritatea față de jurnalista Digi24 Carla Tănasie și activista Georgiana Pascu, confruntate cu un val de reacții negative în mediul online după ce au expus public cazul azilelor ilegale din Bihor.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) a transmis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan prin care îi cere acestuia să se implice „urmare a unei disfuncții sistemice majore a statului român, care nu și-a protejat cetățenii vulnerabili și le-a încălcat drepturi fundamentale”. 

FONSS constată trei probleme generate de cazul azilelor ilegale din Bihor: incapacitatea statului de a-și proteja cetățenii vulnerabili și încălcarea drepturilor lor fundamentale, un atac la adresa statului de drept, prin promovarea nerespectării legii și existența unui pericol la adresa unor persoane ce au funcționat ca avertizori ai încălcărilor de drepturi și legislație.

Textul scrisorii poate fi citit integral aici.

O altă scrisoare deschisă a fost trimisă președintelui și premierului de Patronatul Furnizorilor Privați de Servicii Sociale (PFPSS).

„Acest moment trebuie tratat nu doar ca o situație punctuală care cere măsuri imediate, ci ca un semnal major: sistemul de licențiere, monitorizare și finanțare a îngrijirii vârstnicilor și a persoanelor cu dizabilități are nevoie de o reformă reală, coerentă și aplicabilă”, potrivit scrisorii trimise de PFPSS.

Reprezentanții PFPSS subliniază că orice măsuri ar adopta statul pe fondul scandalului generat de cazul azilelor ilegale din Bihor trebuie consultarea celor „care furnizează efectiv aceste servicii, legal, de zeci de ani”.

Printre măsurile propuse de PFPSS se numără: clasificarea centrelor pe categorii, în așa fel încât să existe un standard minim obligatoriu de siguranță pentru toți beneficiarii, apoi niveluri diferențiate de confort și servicii, sprijinirea conformării voluntare, egalitate de tratament între furnizori, mecanisme de coplată, vouchere și contractare de servicii private licențiate și coordonare interinstituțională și eliminarea zonelor gri.

Scrisoarea deschisă a PFPSS, alături de studiile de caz care stau la baza propunerilor, poate fi citită în integralitate aici.

Alte organizații neguvernamentale și-au arătat solidaritatea față de jurnalista Digi24 Carla Tănasie și activista Georgiana Pascu („una dintre cele mai cunoscute apărătoare ale drepturilor persoanelor cu dizabilități din România”), pe fondul atacurilor la care au fost supuse după ce au expus cazul azilelor ilegale din Bihor.

„Prin acțiunile întreprinse, Georgiana Pascu și Carla Tănasie au făcut un serviciu public, avertizând asupra situației dificile în care se găsesc cetățeni vulnerabili. Activitatea lor se circumscrie cadrului recunoscut internațional de apărători ai drepturilor omului, iar această muncă în interes public trebuie protejată și valorizată”, potrivit unui comunicat transmis de mai multe organizații neguvernamentale, printre care se numără FONSS, ActiveWatch, Centrul Fillia, Asociația Accept, Confederația Caritas, Federația ONG pentru Copil și altele.

Textul integral al acestui comunicat poate fi citit aici

Editor : M.G.

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