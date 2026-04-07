Un nou scandal a izbucnit la Timișoara, în jurul unei sculpturi amplasate în Piața Unirii, după ce aceasta a fost decorată, în contextul Târgului de Paște, cu ouă prevăzute cu picioare. Instalația a stârnit reacții puternice în mediul online, iar artistul care a realizat lucrarea cere îndepărtarea decorațiunilor. Reprezentanții Primăriei Timișoara susțin însă că nu vor da curs solicitării.

Controversa a pornit imediat după amplasarea ouălor decorative în jurul statuii, imaginile fiind intens comentate pe rețelele sociale. Criticile au ajuns rapid și la autorul lucrării, sculptorul.

Nemulțumit de modul în care lucrarea sa a fost „completată”, artistul a transmis, prin avocați, o notificare oficială către autorități, solicitând înlăturarea instalației decorative din jurul sculpturii.

Opera a fost instalată în anul 2015, la intrarea în Piața Unirii, fiind parte din peisajul urban al orașului de aproape un deceniu.

Reprezentanții Primăriei Timișoara susțin însă că nu vor da curs solicitării. Potrivit acestora, ouăle decorative au fost montate în baza unei decizii a Consiliului Local și au un caracter provizoriu.

Decorațiunile, care au costat aproximativ 2.300 de lei bucata, vor rămâne în zonă doar pe durata Târgului de Paște.

