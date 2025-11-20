(P) Aquatique a fost votată din nou ”Cea mai bună apă minerală plată pentru copii”

Forbes Kids și D&D Research au realizat un studiu amplu privind opinia mamelor despre cele mai de încredere produse pentru copii. Eșantionul este unul reprezentativ pentru spectrul național, cuprinde 1.015 mame care au cel puțin un copil cu vârsta până în 5 ani, cu domiciliul în 20 de orașe cu peste 100.000 de locuitori. Mamelor li s-a cerut să precizeze ce apă minerală plată cumpără pentru copiii lor, să numească marca de apă în care au încredere, care este cea mai sigură, și să denumească brandul de apă cu cel mai înalt nivel de calitate. Aquatique a obținut cel mai mare punctaj la toate aceste criterii, obținând prima poziție la categoria “apă minerală plată pentru copii”.

” Suntem onorați și bucuroși că și anul acesta mamele au votat Aquatique ca fiind cea mai bună apă pentru copii. Am lansat pe piață apa oligominerală naturală Aquatique în anul 2007, iar de atunci am comunicat constant beneficiile pe care le are pentru prepararea hranei bebelușilor, pentru hipertensivi, pentru persoane care țin diete fără sare… Aceste beneficii se datorează conținutului extrem de redus în sodiu și redus în minerale. Calitățile intrinseci ale apei Aquatique precum și politica de promovare au dus la un rezultat frumos, Aquatique situându-se pe primul loc la categoria apă minerală plată pentru copii”, a declarat Mihaela Drăghici, Director PR Romaqua Group.

Apa oligominerală naturală Aquatique îşi are izvorul în inima munţilor Carpați, la o altitudine de 1.100 de metri, în zona protejată Parcul Natural Bucegi, rezervaţia naturală Abruptul Prahovean. Are o compoziție echilibrată și o mineralizare redusă de 100 mg/l, un conținut extrem de scăzut în sodiu de numai 0,72 mg/l și un pH de 7,9.

Aquatique, apa cea mai bună pentru copii:



* Poate fi consumată zilnic, astfel încât să asigure un nivel optim de hidratare, deoarece are un conținut redus de săruri minerale;

* Este microbiologic pură, putând fi folosită ca atare, fără a mai necesita fierbere și răcire în prealabil;

* Are un conținut extrem de redus în sodiu, doar 0,72 mg/l, fiind recomandată în alimentația bebelușilor și în dietele fără sare ale adulților și copiilor;

* Conține o cantitate extrem de redusă în nitrați și sulfați, elemente nerecomandate pentru copii;

* Este o apă ușor bazică, valoarea pH-ului fiind de 7,9.

În urma efectuării unui studiu clinic, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului atestă faptul că apa oligominerală naturală Aquatique corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarului. De asemenea, și Societatea Română de Pediatrie confirmă faptul că apa oligominerală Aquatique poate fi folosită ca atare sau pentru pregătirea hranei bebelușilor și copiilor.

