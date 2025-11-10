Live TV

(P) Black Friday la Spring Farma! Zzzumzetul prețurilor mici aduce cadouri și surprize

Data publicării:
poza_secundara_780x440

Între 7 și 16 noiembrie, farmacia Springfarma.com dă tonul ofertelor de Black Friday cu una dintre cele mai prietenoase campanii din domeniul farmaceutic și al cosmeticelor.

Sub îndemnul „Zzzumzetul prețurilor mici”, cu referire la simpatica albinuță-mascotă Zzzumzi, Spring FARMA promite o experiență de cumpărături care aduce nu doar reduceri consistente, de până la 70%, ci și cadouri garantate, premii și livrare gratuită - totul gândit cu grijă pentru fiecare persoană interesată de nenumăratele produse vizate de Black Friday.

Black Friday cu prețuri mici, albinuțe de aur, cadouri și livrare gratuită

Campania Black Friday 2025 de la Spring FARMA este o perioadă plină de reduceri, dar și de surprize care nu trebuie ratate. Așa că pregătește-te de un Black Friday altfel, care mizează pe ideea că meriți să fii răsplătit nu doar prin reduceri, ci prin experiențe:

• Cumpărăturile de peste 149 de lei intră automat în tragerea la sorți pentru 10 premii speciale;
• Tot la cumpărături de peste 149 de lei, comenzile beneficiază de livrare gratuită în easybox pe parcursul lunii noiembrie;
• Comenzile făcute în timpul Black Friday primesc cadouri garantate în colete - un gest care transformă experiența de cumpărături online într-un moment plăcut și personal;
• La cumpărături de peste 349 de lei, norocoșii pot câștiga una dintre cele trei “Albinuțe de Aur”, un simbol al aprecierii.

O farmacie care a crescut din încredere

Într-un peisaj digital dominat de platforme reci și automatizate, Springfarma.com se distinge printr-o abordare caldă, umană. Este farmacia online devenită populară ca „Spring, Farmacia la Preț Mic”, care a pornit din mediul online și s-a extins cu succes și în offline (locații fizice). Astăzi, numără 16 farmacii în București, una în Craiova și una în Satu Mare, oferind clienților posibilitatea de a combina confortul cumpărăturilor online cu siguranța interacțiunii directe în farmaciile fizice.

Cu peste 2 milioane de comenzi livrate și peste 950.000 de clienți mulțumiți, platforma are un rating de satisfacție de 9,7 din 10 pe Trusted.ro - o dovadă a încrederii câștigate în timp. Iar în spatele acestei performanțe nu se află algoritmi, ci oameni reali.

Procesarea comenzilor este făcută manual, de echipe de operatori dedicați, nu de roboți. Fiecare comandă este verificată, fiecare client este ascultat. Iar acest detaliu aparent mic face diferența într-o industrie în care grija pentru om ar trebui să rămână prioritară.

Sănătatea trebuie să fie accesibilă

Spring FARMA nu se definește doar prin prețuri mici în tot timpul anului, ci și prin mesajul că sănătatea nu trebuie să fie complicată sau scumpă, ci accesibilă tuturor.

Pe springfarma.com, gama de produse acoperă toate nevoile - de la vitamine și suplimente alimentare, la cosmetice dermatologice, produse pentru mamă și copil, tratamente naturiste, produse de igienă etc.

Această diversitate vine însoțită de consiliere și de un serviciu clienți activ, care oferă sprijin prin WhatsApp, telefon sau e-mail, fără termeni medicali complicați, care să creeze confuzie. Astfel, conceptul „suntem alături de tine” devine un mod de lucru, nu doar vorbe în vânt.
Produse pentru piele sănătoasă la prețuri… Black Friday

Printre produsele campaniei de Black Friday din acest an se numără și dermatocosmeticele. Astfel, se vor regăsi și două dintre cele mai apreciate produse de către clienți, dar și recomandate de dermatologi:

Rilastil Xerolact Ulei de Spălare 1L - un produs blând, hidratant, potrivit pentru pielea uscată, sensibilă sau cu tendință atopică. Un ulei care curăță fără a agresa bariera hidrolipidică (film protector la suprafața pielii, format din apă și lipide), fiind ideal pentru adulți, în utilizarea zilnică, dar și de către nou-născuți și copii, pentru că nu irită ochii;

Rilastil Acnestil Gel de Curățare 200 ml - creat special pentru tenul cu tendință acneică, formula sa delicată îndepărtează impuritățile și excesul de sebum, fără a usca pielea, contribuind la menținerea unui aspect curat și echilibrat. Este indicată utilizarea zilnică, inclusiv pentru pielea sensibilă.

Mai mult decât reduceri: grija pentru fiecare

Ceea ce face o farmacie online diferită nu este doar prețul, ci atitudinea: o farmacie care reamintește importanța încrederii, empatiei și a atenției pentru detalii. De la procesarea atentă a comenzilor, până la comunicarea transparentă și rapidă, farmacia online Springfarma.com cultivă un sentiment de siguranță care se extinde și în spațiile sale fizice (offline). Clienții știu că pot găsi produse verificate, sfaturi și servicii livrate prompt, fără complicații.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Românii plătesc printre cele mai mari facturi la curent din lume. De...
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz...
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din...
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii...
Ultimele știri
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui
Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lingouri de aur
Românii au cheltuit mai mult ca niciodată de Black Friday. Cea mai scumpă comandă a venit din Iași: șapte lingouri de aur
contor-electricitate
Oferte de Black Friday la energie. George Niculescu: „Mi-aș dori să văd din partea furnizorilor o astfel de preocupare continuă”
Black Friday
Unul din şapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025 (studiu)
barbat face cumparaturi de black friday
„E plin internetul de păcăleli”. Sezonul superofertelor a început. Cum să evităm țepele online de Black Friday
plase de cumpărături si black friday
Cum pot fi depistate ofertele false de Black Friday. Sfaturile ANPC pentru cumpărături sigure
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru a ales antrenorul portughez al Universității Craiova! Favoritul oltenilor a lucrat la Tottenham...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim...
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Katy Perry, adevărul despre melodia inspirată din despărțirea de Orlando Bloom: „E înfricoșător să fii...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...