(P) Constanța râde trei zile la rând. Și nu de la soare

Dacă în mod normal mergi la mare pentru plajă, anul acesta ai un motiv serios să mergi și pentru porția zilnică de râs. Între 21 și 23 august 2026, Plaja Reyna din Constanța devine gazda Festivalului „Râzi Ca Prostu’ la Mare”, un eveniment dedicat comediei, muzicii și distracției.

Ziua începe cu seturi de DJ, activări, provocări și concursuri cu premii, iar seara se transformă într-un maraton de stand-up comedy cu unii dintre cei mai îndrăgiți comedianți din România: Bordea, Mincu, Cortea, Natanticu, Bucălae, George Tănase, Ioana State, Serghei, Drăcea, Anisia și mulți alții.

Și pentru că râsul merge perfect cu muzica, după stand-up urmează concerte cu Grasu XXL, trupa Azur și Andrei Bănuță, iar petrecerea continuă până târziu, alături de Olix, Ioni, Balkanique și KSET.

Pe scurt: trei zile de mare, comedie, muzică și distracție, într-un festival în care singurul lucru luat foarte în serios este buna dispoziție.

Biletele sunt disponibile exclusiv pe https://www.iabilet.ro/

Eveniment organizat de Asociația MUZE, cu susținerea DIGI .

Editor : A.D.V.