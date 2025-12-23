(P) Cum îți întărești imunitatea în sezonul rece: rolul suplimentelor

Pe măsură ce temperaturile scad și sezonul rece își face din ce în ce mai mult simțită prezența, organismul este supus unor provocări crescute. Expunerea la frig, schimbările bruște de temperatură și contactul cu factori virali frecvenți pot influența eficiența sistemului imunitar. În acest context, menținerea unui sistem imunitar puternic devine esențială, nu doar pentru prevenirea răcelilor sau gripelor, ci și pentru sprijinul organismului în perioadele solicitante sau stresante. În afară de obiceiurile sănătoase – alimentație echilibrată, somn adecvat și activitate fizică - suplimentele alimentare pot oferi sprijin la nevoie.

Un exemplu concret de astfel de supliment este ViroProtect Imun, 10 capsule, de la Naturalis, disponibil în farmaciile Catena, unde poți primi și sfaturi utile și profesioniste de la farmacist în alegerea produsului potrivit.

Ce este ViroProtect Imun și cum funcționează?

ViroProtect Imun este un supliment alimentar inovator care combină ingrediente atent selectionate pentru a susține mecanismele proprii de apărare a organismului, în special în perioadele când imunitatea este solicitată.

Formula produsului include:

• Beta‑glucan – o fibră solubilă prezentă în peretii celulari ai unor plante și microorganisme, recunoscută pentru capacitatea sa de a interacționa cu sistemul imunitar și de a sprijini echilibrul natural al organismului;

• Colostru – bogat în imunoglobuline, lactoferină și proteine bioactive, colostrul oferă compuși utili în susținerea sistemului imunitar și combate stresul oxidativ;

• Bacterii lizate – fragmente de bacterii care, prin procesul de liză, pot stimula reacțiile fiziologice naturale ale organismului.

Această combinație de ingrediente este concepută pentru a sprijini vitalitatea generală, oferind un ajutor suplimentar în perioadele solicitante, cum ar fi sezonul rece.

Mod de administrare

Produsul este destinat atât adulților, cât și copiilor de peste 2 ani, cu o doză recomandată de 1 capsulă pe zi, cu aproximativ 15 minute înainte de masă, timp de 10 zile pe lună, pe o perioadă de 2–3 luni consecutiv. Pentru copiii între 2 și 12 ani, este indicat să se respecte sfatul medicului sau al farmacistului.

De ce contează întărirea imunității în sezonul rece?

Sistemul imunitar este mecanismul intern prin care organismul detectează și răspunde la agenți patogeni, cum ar fi bacteriile sau virusurile. În mod natural, acesta funcționează eficient, dar sunt factorii externi și interni ce pot afecta această capacitate:

• schimbările de temperatură și frigul afectează mucoasele căilor respiratorii;

• stresul fizic sau emoțional poate slăbi răspunsul imunitar;

• aglomerațiile și expunerea frecventă la oameni cresc riscul de contact cu agenți virali.

În astfel de perioade, adoptarea unei strategii proactive pentru susținerea imunității este utilă. Pe lângă un stil de viață sănătos, suplimentele potrivite pot oferi nutrienti și compuși bioactivi care să faciliteze o reacție imună adecvată.

Cum se poate integra ViroProtect Imun în rutina ta de sănătate?

Un plan eficient de susținere a imunității include mai multe elemente:

1. Alimentație echilibrată

Consumă alimente bogate în vitamine și minerale esențiale, precum fructele și legumele proaspete, pentru aportul de vitamina C, beta‑caroten și antioxidanți.

2. Somn și odihnă adecvată

Un somn de calitate este vital pentru regenerarea celulară și funcționarea optimă a sistemului imunitar.

3. Activitate fizică regulată

Mișcarea moderată stimulează circulația și susține răspunsurile naturale ale organismului.

4. Suplimente alimentare de sprijin

În perioadele în care organismul este mai vulnerabil (sezonul rece, schimbările climatice, perioade de stres crescut), suplimente precum ViroProtect Imun pot completa aportul nutritiv.

Rolul farmaciei și al farmacistului – consiliere personalizată

Achiziția unui supliment nu ar trebui să fie un gest automat, ci trebuie însoțită de informații corecte și consiliere adaptată nevoilor tale. Farmaciile moderne, cum sunt cele din rețeaua Catena, pun la dispoziția pacienților nu doar produse variate, ci și sprijin profesionist:

• farmacistul îți poate explica modul corect de administrare pentru un supliment ca ViroProtect Imun;

• îți poate oferi indicații legate de posibile interacțiuni sau precauții;

• poate sugera combinarea produselor cu alte strategii de sănătate potrivite stilului tău de viață.

În plus, farmaciile oferă și servicii gratuite, precum măsurarea glicemiei sau a tensiunii arteriale, utile pentru evaluarea stării generale de sănătate, dar și materiale informative - de exemplu broșuri despre menținerea sănătății generale.

Când este util să folosești un supliment pentru imunitate?

Suplimentele de susținere a imunității nu sunt o soluție miraculoasă, dar pot fi utile în următoarele situații:

• când se instalează sezonul rece și riscul de viroze crește;

• după perioade de stres intens, când imunitatea poate fi slăbită;

• în perioade cu expunere frecventă la medii aglomerate;

• când alimentația nu asigură toți nutrienții necesari;

• ca parte dintr‑un plan de prevenție la început de sezon gripal.

Suplimentul nu înlocuiește un stil de viață sănătos, dar poate fi un element complementar în strategia de îngrijire a sănătății.

Siguranța și precauțiile utilizării

Ca orice supliment alimentar, ViroProtect Imun trebuie folosit conform indicațiilor de pe ambalaj sau după recomandarea farmacistului. Produsul nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată sau consultul medical de specialitate în cazul în care apar simptome severe.

Precauții importante:

• a nu se depăși doza recomandată;

• a se păstra la temperaturi adecvate, în ambalajul original;

• pentru copiii sub 2 ani sau în caz de afecțiuni medicale cronice, este indicat consultul medicului înainte de utilizare.

În sezonul rece, atunci când imunitatea este pusă la încercare, o abordare completă este cheia unei bune stări de sănătate: alimentație sănătoasă, odihnă corespunzătoare, activitate fizică regulată și, când este necesar, sprijin nutritiv suplimentar. ViroProtect Imun de la Naturalis este un exemplu de supliment alimentar conceput pentru a susține mecanismele naturale de apărare ale organismului, prin ingrediente atent selectate precum beta‑glucan, colostru și bacterii lizate. Achiziționat dintr‑o farmacie de încredere, precum este Catena, cu consiliere personalizată din partea farmacistului, acest tip de produs poate face parte dintr‑un plan responsabil de menținere a sănătății în sezonul rece.

